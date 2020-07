Universidad Central no está procesando pruebas de covid-19 del Municipio de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Universidad Central del Ecuador (UCE) no está procesando las pruebas de covid-19 adquiridas por el Municipio de Quito. Así lo afirmó la asesora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Guamán, en la sesión del Concejo Metropolitano la mañana de hoy, martes 7 de julio del 2020.

La experta señaló: “La UCE durante el transcurso de la semana no ha procesado muestras debido a que está pendiente la firma de una adenda”. Explicó que al inicio del convenio con esa institución de educación superior no se distribuyeron algunos insumos que son necesarios para el procesamiento de los test. Para solventar esto se planteó la firma de una adenda con la finalidad de entregar esos insumos.



Esa figura legal, según Guamán, le permitirá al Cabildo justificar la compra de dichos materiales que son requeridos por la UCE. Para esto, el Municipio le planteó a la Universidad que la adenda tenga la firma con la fecha en la cual se haría la entrega. “No hemos tenido una respuesta positiva. Al momento la UCE no ha firmado la adenda. Sin esa firma nosotros no podemos entregar los insumos”, dijo Guamán.



A mediados de junio la directora del Instituto de Biomedicina de la Universidad, Lucy Baldeón, señaló que “ya no podemos procesar más muestras. Fue una falla técnica del Municipio que no calculó bien cuál era la capacidad y cuánto se podía procesar, no tenían idea o alguna asesoría técnica”. La funcionaria dijo que hasta el 15 de junio se procesaron 5 150 muestras, pero han pedido reiteradamente la reposición de los materiales que han utilizado (tubos eppendorf, puntas, platos para PCR y equipos de protección personal).



Respecto al convenio del Municipio con el Hospital del IESS Sur, la técnica Linda Guamán informó que iniciaron con el procesamiento hace 10 días. Al momento en esa casa de salud se están procesando alrededor de 280 muestras por día.



La Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), por su parte, comenzó procesando 100 muestras por día desde el viernes pasado. Según informó la asesora técnica del Municipio, se prevé que durante esta semana se estandarice el proceso para llegar a las 300 pruebas por día.



En total, con todos los convenios que mantiene el Municipio de Quito, entre los cuales se cuenta con la donación de un laboratorio privado, se ha logrado el procesamiento diario de entre 680 y 700 pruebas. Hace una semana el alcalde Jorge Yunda señaló que la meta es realizar 1 500 test diarios.