Presidente de la Unión de Taxis de Pichincha confirma suspensión del servicio en Quito el 30 de noviembre

Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxis de Pichincha aseguró a este Diario que radicalizarán su protesta y desde las 00:00 del viernes 30 de noviembre del 2018 suspenderán totalmente el servicio en Quito.

"Paralizaremos todas nuestras actividades indefinidamente, a fin de que interceda el Presidente Lenín Moreno", dijo Brunis la tarde de este jueves 29 de noviembre del 2018, horas después de que Quito se caotizara por las caravanas de taxis que suspendieron sus actividades durante horas, en distintos puntos de la capital.

Brunis aseguró que la disposición se adoptó después de una reunión entre los dirigentes de la Unión de Taxis de Pichincha, Unión de operadoras de Taxis de Pichincha y la Unión de taxis ejecutivos. En el encuentro "se resolvió tras no tener respuesta del Municipio a la petición de no reformar la ordenanza de reasignación de cupos y que no se permita que se integren más taxis en Quito".



Según el dirigente, un reciente estudio dispuso que las unidades de taxis en la capital deben ser 8 693, pero se analizaría ampliar a 13 000 taxis.



El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, rechazó en la tarde de este jueves la decisión del gremio del taxismo de Pichincha de paralizar la ciudad y recordó que la alteración del orden público y el bloqueo de vías están penadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).



Advirtió que la administración municipal reaccionará con firmeza frente a una medida de hecho convocada por una posible reforma a la ordenanza. “Es increíble que con base en una mera expectativa de un tema que ni siquiera ha iniciado su discusión se pretenda caotizar la ciudad”, dijo Rodas.



Rechazamos enérgicamente el anuncio de la dirigencia del taxismo de convocar un paro. No permitiremos que caoticen la ciudad y afecten a los quiteños. pic.twitter.com/v2bDiGQIVl — Mauricio Rodas (@MauricioRodasEC) November 29, 2018



El burgomestre también decidió convocar a sesión del Concejo Metropolitano, para mañana viernes 30 de noviembre a las 17:00, y analizar la regularización de taxis en el Distrito.



Julio Puga, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), señaló que hubo reuniones para coordinar con la Fiscalía y la Policía Nacional las medidas que se adoptarán por la movilización del taxismo registrada la mañana de este jueves en varios sectores del norte, centro y sur de Quito. Estas entidades están a cargo de sancionar a quienes alteraron el orden público.