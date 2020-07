Unión Europea acuerda un plan económico contra el coronavirus y Trump aprueba el uso de mascarilla

LEA TAMBIÉN

Los líderes europeos acordaron este martes 21 de julio del 2020 un gigantesco plan de relanzamiento económico para paliar las consecuencias del nuevo coronavirus, cuya propagación en Estados Unidos parece haber hecho cambiar de parecer al presidente Donald Trump, favorable ahora al uso de mascarilla para luchar contra la pandemia.

El virus, cuya propagación comienza a acelerarse en África, ha infectado en todo el mundo a más de 14,6 millones de personas y ha matado a más de 600 000 desde que apareció en China el año pasado. Brasil, el segundo país con mayor número de casos y de decesos por covid-19, detrás de Estados Unidos, superó el lunes la cifra de 80 000 muertos.



En Europa, tras una larga cumbre que terminó este 21 de julio de madrugada, los 27 mandatarios de la Unión Europea lograron un histórico acuerdo para superar los estragos del coronavirus con un inédito fondo de 750 000 millones de euros (USD 840 000 millones), basado en una mutualización de deuda.



“Es un cambio histórico para Europa”, dijo el presidente Emmanuel Macron, mientras que la canciller alemana Angela Merkel aseguró sentirse aliviada de que la UE haya estado a la altura de su “mayor crisis” de su historia.



El plan permitirá a los países más afectados por el coronavirus, como España e Italia, enfrentarse la profunda recesión prevista para 2020 a causa de la pandemia, que dejó más de 205 000 muertos en Europa.



Pero ahora el punto de mira está puesto también en las zonas más pobres del planeta, como África, donde se extiende el virus.



En Sudáfrica el número de muertos superó el fin de semana la cifra de 5 000.



“Estoy muy preocupado ahora que estamos comenzando a ver una aceleración de la enfermedad en África”, dijo el director del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan.



Trump, favorable a las mascarillas



Sin un tratamiento efectivo aún contra el covid-19 hay pocas opciones para luchar contra su propagación pero una de ellas es llevar mascarilla, algo que durante meses rechazaron Donald Trump y sus aliados políticos.



El presidente estadounidense cambió sin embargo de parecer el lunes 20 de julio y publicó una foto en Twitter llevando mascarilla con el mensaje: “ Estamos unidos en nuestro esfuerzo para vencer el invisible virus de China y muchas personas dicen que es patriótico usar una mascarilla cuando no puede haber distanciamiento social”.



“¡No hay nadie más patriótico que yo, su presidente favorito!”, añadió.



Las autoridades de Estados Unidos están luchando para contener la propagación de coronavirus, que ha dejado ya cuatro millones de contagios, con más de 140 000 muertos.



Trump, criticado por la gestión de la pandemia, intenta responder al descontento a medida que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre, en un contexto de costo humano al alza y de dura crisis económica.



Decenas de millones de estadounidenses se quedaron sin trabajo y las ayudas extraordinarias a los desempleados para que no caigan en la pobreza terminan a finales de julio.



“Todavía tengo problemas para pagar las facturas y sigo buscando trabajo. Y hoy en día es difícil encontrar un trabajo porque todo está cerrado”, dijo Diana Yitbarek, de 44 años, desempleada desde abril.



Récord de muertes en Argentina



En América latina y el Caribe, donde hay más de 160 00 muertos y 3,8 millones de contagios, Argentina registró el lunes una cifra récord de 113 fallecidos en una jornada.



“Tenemos que aprender a convivir con el virus, porque si no va a ser peor el daño económico”, dijo la AFP Daniel Bailo, un vendedor de Buenos Aires, donde el lunes empezó una tímida reapertura de actividades tras más de cuatro meses de confinamiento.



Por su parte en las ciudades bolivianas de La Paz y Cochabamba, la pandemia de coronavirus está en “una escalada muy rápida”, advirtieron el lunes los expertos.



Dos estudios publicados el lunes 20 de julio dieron sin embargo esperanzas de encontrar pronto una vacuna contra el virus.



Un ensayo clínico en más de mil adultos llevado a cabo en el Reino Unido descubrió que una vacuna desata “fuertes respuestas de anticuerpos y células T” contra el coronavirus.



Otro ensayo en China con más de 500 personas demostró que la mayoría de ellas desarrollaron importantes respuestas inmunes con anticuerpos.



Una vacuna eficaz será indispensable para volver a la normalidad y para las grandes celebraciones religiosas, como la peregrinación a La Meca.



La celebración anual musulmana, en Arabia Saudita, quedó drásticamente reducida este año y empezará el 29 de julio pero solo para unas mil personas, comparadas con los 2,5 millones del año pasado, anunciaron las autoridades.