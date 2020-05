La UE y EE.UU. prevén más ayuda al Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Unión Europea y Estados Unidos han realizado una intensa labor de ayuda para que Ecuador, golpeado por la crisis del covid-19, pueda superar los costos económicos de la pandemia.

Por un lado, la Unión Europea aseguró un primer fondo de USD 37 millones, con el que Ecuador puede hacer frente a la situación. La representante de la Unión Europea en Ecuador, Marianne van Steen, explicó a EL COMERCIO que habrá más ayuda en camino.



Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, aseguró que la prioridad de su país es la ayuda que realizan para médicos, policías y miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador, y que las negociaciones bilaterales que se anunciaron en febrero pasado, durante la visita del presidente Lenín Moreno a Washington, siguen adelante, aunque ahora un poco más lentas.



Mientras tanto, el canciller de la República, José Valencia, explicó que EE.UU. entregó insumos médicos para el Hospital de las Fuerzas Armadas y para la Fuerza de Tarea Conjunta en Guayas y canastas de alimentos destinadas a familias de escasos recursos económicos.



“La Usaid (agencia de cooperación estadounidense) ha asignado USD 2 millones para encarar la pandemia en Ecuador”, aseguró la Cancillería en un comunicado.



Según informaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, los gobiernos de China y de Corea del Sur han realizado varias donaciones. También ha habido ayuda de organismos no gubernamentales y de entes multilaterales.



‘A largo plazo, miramos el tema de la reactivación económica’



Marianne van Steen, representante de la UE en Ecuador



Jorge R. Imbaquingo (I)

​

¿Cuáles son las acciones inmediatas de ayuda de la Unión Europea?

​

Hay una iniciativa que no solo es de la Unión Europea, porque nos unimos con todos los Estados miembros y nuestras instituciones financieras, como el Banco Europeo de Inversiones. Juntos trabajamos para armar un paquete que se llama Equipo Europa. Lanzaremos la primera fase este mes. La primera etapa tiene una ayuda de USD 37 millones. Lo que va a llegar más rápido es la ayuda humanitaria, hay USD 2 millones inmediatos. Luego preparamos un proyecto para equipar los centros de salud y las facultades de medicina, con USD 700 000 de una ayuda de Alemania que focalizaremos a Manabí.



¿Hay más préstamos?

​

Otra parte del paquete de USD 37 millones son, sobre todo, para acompañamientos a préstamos. Los italianos están entrando con un préstamo importante para centros de salud, también mantienen el área rural; los españoles están entrando con un préstamo importante para agua y saneamiento, que también sabemos que es muy relevante en esta época de coronavirus.



¿Qué significa que la UE haya declarado a Ecuador como un país prioritario para la ayuda?



La ayuda humanitaria que ya mencioné, estos USD 2 millones, es probablemente resultado de la clasificación que hacemos de los países más o menos afectados. En Bruselas (sede de la UE) llamó la atención lo que estaba pasando en el país y hemos clasificado a Ecuador como una nación que va a revisar los fondos para enfrentar la pandemia. Estamos mirando también todos los proyectos que tenemos en curso en el país. Hay hasta 25 iniciativas, y estamos mirando si se pueden reorientar algunos de esos fondos a temas que, por el momento, son mucho más prioritarios.



Por ejemplo, tuvimos un proyecto en curso para ayudar al país para prevenir desastres naturales; ahora estamos utilizando esos fondos para ayudar al Gobierno, a nivel nacional o local, a facilitar la educación en línea.



¿Cómo se va a sostener esta ayuda en el tiempo?



No es que de un día al otro podemos llegar con fondos de emergencia, más importantes son los proyectos a largo plazo. A corto plazo miramos, más bien, la capacidad sanitaria del país o la seguridad alimentaria, porque también en esta situación económica es muy importante. A largo plazo, miramos además el tema de la reactivación económica. Estamos buscando para el futuro, en una segunda fase de este paquete, inyectar fondos para la reactivación económica.



¿Habrá ayuda desde el lado científico?

​

Estamos todos enfrentando un reto, que no es nacional... es un reto global; y necesitamos una respuesta global, necesitamos todos trabajar en conjunto para buscar cómo mejor podemos enfrentar este flagelo. Es a nivel

multilateral; debemos fortalecer el mutilateralismo.



Es muy importante que sigamos pasando las experiencias, las lecciones de lo que funcionó o no. Por ejemplo, hay un equipo de médicos de Alemania que viene a ayudar a Ecuador. Desde España están ofreciendo el conocimiento sobre cómo construir un respirador y equipos de protección.



¿Cuáles son las perspectivas de la UE respecto del virus?

​

Pienso que no hay nadie que sepa de verdad. La buena noticia es que en la Unión Europea estamos pensando, esperando, que lo peor ya pasó. Hay cuatro países en particular que tienen más de la mitad de todos los fallecidos en el mundo: Francia, Italia, España y Reino Unido. Ojalá América Latina, adonde llegó más tarde el virus, pueda aprender y ver lo que funciona y lo que no sobre reabrir la economía.



‘Conversaciones por acuerdo son más lentas pero aún continúan’



Michael Fitzpatrick, Embajador de EE.UU. en Ecuador



Daniel Romero (I)

​

¿En qué áreas pondrá énfasis EE.UU. en la ayuda?



Hay ayudas en varios sentidos. No solamente con ayudas a la Policía, el Ejército y las enfermeras, por ejemplo, que están en la primera línea de atención. Dada su crisis financiera, también estamos dando a Ecuador millones de dólares en apoyo al Ministerio de Salud, al Municipio de Guayaquil. Allí, desde hace un mes tenemos un equipo de especialistas trabajando directamente con la Municipalidad para apoyo en la respuesta a la pandemia. También ofrecemos apoyo político internacional para que Ecuador pueda tener acceso a fondos internacionales. Ecuador ha ganado espacio. Ha sido aprobado un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en forma rápida y otros USD 500 millones por parte del Banco Mundial. Son indicios grandes del apoyo internacional que hay para Ecuador. No solo de EE.UU. sino también de otros socios estratégicos.



¿Cuánto ha aportado EE.UU. para la emergencia en el Ecuador?



Se han entregado más de USD 2 millones al MSP. También otros USD 6 millones anunciados sin un detalle y la semana que viene vamos a tener más para donar y anunciar. El sector privado americano, las empresas americanas que están en el Ecuador han invertido en apoyo. También los ciudadanos, la sociedad civil han enviado apoyo que ha llegado por intermedio de las Fuerzas Armadas del Ecuador.



Salir de la crisis del covid-19 tomará tiempo. ¿Cómo sostendrá en el tiempo las ayudas?



Va a ser una maratón. Lucharemos contra el covid-19 por mucho tiempo. Pero una cosa es que como socios estratégicos con Ecuador saldremos adelante. Vamos a colaborar de cerca con el Gobierno y el pueblo porque es una crisis compartida. Estamos en las mismas trincheras. No vamos a salir de esto solos. Al contrario, vamos a estar con las enfermeras, Policía, médicos y apoyando para responder a esta crisis.



¿Cómo se coordina la ayuda con el Gobierno?



Tenemos relaciones muy estrechas con el MSP, el MIES y con el Vicepresidente que lidera el COE y hasta el nivel de los municipios. Coordinamos con todos los ministerios y también con el sector privado.



¿Cómo avanzan los acuerdos tras la reunión entre Trump y Moreno?



Lo sanitario y la salud pública es la prioridad del momento. Pero después de eso vamos a retomar las conversaciones sobre comercio. Pero lo que hay que entender es que eso no ha parado. Ha disminuido la velocidad o la intensidad de las conversaciones dadas las nuevas prioridades.



El empleo sería el impulso para arrancar nuevamente las dos economías. El comercio internacional da empleo. Va a dar más esperanza. Va a ser la base para tener más impuestos para el Gobierno, para la caja fiscal. O sea todo es interconectado. Este domingo es el Día de la Madre. Para nosotros es importantísimo que se sigan enviando a EE.UU. las flores, porque es parte de nuestra economía también. No se trata solo de darle una rosa a la madre, sino se trata también de reactivar la economía. Hay que darle esperanza.



¿Con qué instancias del Gobierno se continúa con el trabajo de los acuerdos?



Las relaciones entre los dos presidentes es muy positiva. No solo se reunieron en febrero en Washington sino que también, hace dos semanas, hablaron por teléfono sobre la situación en Ecuador. Sobre el comercio siguen ocurriendo por teléfono o por las aplicaciones Zoom y Whatsapp entre el Ministerio de Industrias y Comercio con USTR (Oficina del Representante Comercial de EE.UU.). Este tipo de conversaciones continúan.