Embajadora Unión Europea en Ecuador: 'Hay una mayoría que está a favor' para la eliminación de la visa Schengen

Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, señaló la mañana de este viernes 2 de agosto del 2019, en una entrevista para EL COMERCIO, que hay buenas noticias con respecto a la eliminación del visado Schengen para ecuatorianos.

“No podemos decir exactamente cuándo, pero sí, efectivamente la gira que ha hecho el Presidente (Lenín Moreno) por Europa en julio ha ayudado mucho para poner el tema sobre la mesa al más alto nivel. Yo escuché que estos líderes han sido muy positivos sobre el tema, con mucha buena voluntad, estas son buenas noticias” para Ecuador.



El momento político entre Ecuador y la Unión Europea y el acuerdo comercial han jugado un papel muy importante dentro del proceso de la eliminación del visado Schengen para ecuatorianos, que permite el ingreso sin visa a 26 países del bloque, señaló la embajadora.



“La relación de Ecuador y la Unión Europea ha mejorado tanto en los últimos dos años, esto se puede ver en el acuerdo comercial, en la cooperación que tenemos, hasta en puntos políticos, y esto es sumamente importante. Ecuador tiene una entrada muy positiva en Europa y yo espero que eso también pueda acelerar el proceso que está en curso para la liberalización del visado”.



El canciller ecuatoriano, José Valencia, anunció en días pasados que hay 12 países de la UE que están de acuerdo con la eliminación de este visado y con otros tres hay un acuerdo verbal; y aunque falta la aprobación de casi la mitad de los miembros del bloque europeo, para la embajadora Van Steen, lo más importante es que ningún país de la UE se opone, “esa es otra buena noticia, porque si hubiera uno o dos que dicen no, eso podría ser un riesgo, pero ya hay una mayoría que está a favor y los otros no se han pronunciado en contra, entonces esa es la buena noticia”, dijo.



Uno de los requisitos para la liberación de la visa Schengen es el pasaporte biométrico. El Ecuador anunció en el pasado mes de abril que en octubre de este 2019 se emitirá el primer pasaporte de este tipo. Este documento contiene un chip que guarda toda la información para identificar a una persona y es necesario para ingresar al espacio Schengen. “Otra buena noticia es que Ecuador está avanzando con los pasaportes biométricos”, reiteró.



En otros temas, la Embajadora señalo que la Unión Europea realizará dos grandes proyectos en el Ecuador: Uno en la frontera norte y otro en las provincia afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.



“En la frontera norte vamos a entrar con un programa que nosotros preferimos llamar proyecto europeo con un aporte de USD 25 millones para ayudar a las provincias a desarrollarse de manera integral. No es proyecto de seguridad, es más bien un proyecto de desarrollo y ofrecer a los ciudadanos medios de vida, proteger los derechos humanos sobre todo para los grupos más vulnerables”.



Otro de los desafíos es la reactivación económica de las zonas afectadas de Manabí y Esmeraldas por el terremoto. “Estamos entrando en una fase de reactivación para estas zonas. Nosotros ponemos a disposición del Gobierno un monto bastante importante, estamos hablando de USD 30 millones y acompañamos al Gobierno a buscar las iniciativas más importantes para reactivar la economía de la región”.