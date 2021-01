La Unión Europea redobla esfuerzos contra la covid-19 en varios frentes

Sin mejorías en los indicadores de covid en la mayoría de países, las campañas de vacunación a un ritmo inicial más lento del esperado y críticas sobre la escasez de vacunas de Pfizer-BioNTech, las instituciones de la Unión Europea han redoblado esfuerzos en varios frentes para mejorar la lucha comunitaria contra la pandemia.

La Comisión Europea ha alcanzado un acuerdo para adquirir 300 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer-BioNTech, con lo que dobla el número de dosis ya firmadas para vacunar a los ciudadanos de la Unión Europea con ese laboratorio, anuncio la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen.



De la nueva remesa de dosis de esa vacuna, que requiere dos inyecciones por individuo y es la única que por ahora se distribuye en la UE, 75 millones serán repartidas en el segundo trimestre del año y el resto a lo largo del 2021.



La Agencia Europea del Medicamento (EMA) también ha autorizado la vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna y las dosis de ese fármaco empezarán a llegar a los Estados miembros a partir de la próxima semana, según el portal Euractiv, socio de Efe.



El total de dosis de esas dos vacunas permitiría inmunizar a 380 millones de europeos, más del 80 % de los 447 millones de habitantes de la UE, indicó Von der Leyen.



Como el resto de las vacunas negociadas por Bruselas en un procedimiento de compra conjunto para los países de la UE, las vacunas se irán repartiendo simultáneamente entre los países en función de su población y a medida que vayan estando disponibles.



Actualmente, la Comisión tiene firmada la adquisición de unas 2.300 millones de dosis con seis desarrolladores estadounidenses y europeos (Pfizer-Pfizer, Moderna, CureVac, AstraZeneca-Oxford, Sanofi-GS y Johnson & Johnson), que servirían para vacunar a más del doble de la población de la UE, y se cuenta con donar el excedente a países vecinos.

Una dosis más por frasco



También este viernes, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) actualizo el prospecto de la vacuna de la Covid-19 de Pfizer/BioNTech para "aclarar" que cada vial de este fármaco contiene en realidad suficiente dosis como para extraer seis inyecciones, en lugar de las cinco recomendadas hasta ahora.



Para poder obtener las seis dosis completas, la EMA pide utilizar para la extracción una jeringuilla de "bajo volumen muerto" (de no más de 35 microlitros), y advierte de que "si se utilizan jeringas y agujas estándar, es posible que no haya suficiente vacuna para extraer una sexta dosis de un vial".



"No debe haber una combinación de varios viales para obtener una dosis completa y cualquier vacuna no utilizada debe desecharse seis horas después de la dilución", advierte la EMA sobre la posibilidad de agrupar el contenido de diferentes viales para alcanzar los 0,3 mililitros que se necesitan por inyección.



De seguir estas recomendaciones, y en caso de que se aprovechase todo el fármaco adicional de cada vial, los países de la Unión Europea podrían obtener hasta 60 millones de vacunas adicionales, el equivalente a la población de Italia.