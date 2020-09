Unión por la Esperanza inscribió al binomio Andrés Arauz - Rafael Correa por Internet

LEA TAMBIÉN

La coalición Unión por la Esperanza (Unes) inscribió al binomio Andrés Arauz - Rafael Correa para la Presidencia y Vicepresidencia del Ecuador. El registro se hizo vía web la noche del 22 de septiembre del 2020, confirmó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esa fórmula presidencial fue electa durante las elecciones primarias de Centro Democrático (CD), movimiento que acoge a las figuras del correísmo.



Enrique Menoscal, director nacional de CD, aseguró que ahora le corresponde al ente electoral notificarlos de la inhabilidad del exmandatario como candidato, pues tiene una sentencia en firme que lo condenó a ocho años de prisión por cohecho.



Pero ¿Por qué insisten en la postulación de Correa? Menoscal explicó que, una vez negada la participación del político que hoy reside en Bélgica, se procederá a reemplazarlo por Carlos Rabascall, en las próximas 48 horas.

#Política: La alianza @cendemocratico y @CompromisoRC5 (Listas 1 y 5), miembros de @UNESECUADOR, inscribió ayer en la noche ante el CNE a su binomio elegido en democracia interna: @ecuarauz y @MashiRafael. pic.twitter.com/h0R6akVeRp — Un Café con JJ (@UnCafeConJJ) September 23, 2020



Así, dijo, se da cumplimiento al artículo 345 de la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia.



Ahí se establece que de producirse el fallecimiento de uno de sus candidatos o candidatas o se encuentra en situación de inhabilidad física grave y permanente, mental o legal comprobada, el Órgano Electoral Central correspondiente reemplazará los candidatos de conformidad con los procedimientos reglados en su normativa interna.



También puntualizó que en el artículo 11.1 se establece que, en caso de fallecimiento, renuncia, inhabilidad física o mental de un precandidato, validada por el órgano electoral central, los cambios se realizarán conforme los procedimientos establecidos en sus estatutos o regímenes orgánicos, manteniendo el principio de paridad de género.



Según Menoscal, esos articulados los amparan y evitarían una descalificación del binomio. “El próximo día lunes nosotros aspiramos ya a presentar el binomio definitivo. No es que insistimos en Correa por insistir, estamos cumpliendo con lo que establece la Ley Electoral porque elegimos a Correa en primarias”.



La inscripción de este binomio ha generado un debate. Varios juristas han cuestionado una eventual inscripción del binomio Arauz-Rabascall porque Correa no aceptó de forma personalísima su postulación ante el CNE, en Quito, por lo que no cabría un reemplazo.