Unión Ecuatoriana no tendrá binomio presidencial, según Washington Pesántez

El director Unión Ecuatoriana, Washington Pesántez, aseguró hoy, lunes 24 de agosto del 2020, que este movimiento no tendrá un binomio presidencial propio para los comicios del 2021.

Pesántez dijo que él no participó de las elecciones primarias de su movimiento, en las que delegados provinciales y del exterior habían propuesto su nombre como precandidato a la Presidencia y el de José Díaz, otro de los dirigentes, para la Vicepresidencia. Pero remarcó que él no ha aceptado esta nominación.



“No hay binomio presidencial. Lo que se ha dicho es que se va a conversar con otras agrupaciones que debido a la dispersión el movimiento cree que debe haber diálogos, no es posible en estas circunstancias de crisis que haya una verdadera explosión de candidaturas de distinta índole”, dijo.



Pesántez insistió en que el movimiento Unión Ecuatoriana apoyará a otro candidato presidencial que “seguramente vendrá de afuera” y de la tendencia de centro.



“La Unión Ecuatoriana, nuestro movimiento, no tiene pretensiones de incrementar más a esta anarquía de candidatos, aumentar más problemas, más binomios (...). Nosotros apoyaremos a un candidato de la tendencia que nosotros nos hemos ubicado, somos una tercera vía, de centro”, insistió.



El también exfiscal del Estado acotó que algunos partidos le han propuesto que vaya a la Asamblea Nacional, algo que todavía no decide.



El CNE, no obstante, registra como producto de las primarias que terminaron el domingo 23 de agosto a 19 precandidatos a la Presidencia, entre ellos el de Unión Ecuatoriana.