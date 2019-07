María Alexandra Naranjo: ‘Son 33 millones para 20 colegios del Municipio, en Quito’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a María Alexandra Naranjo, secretaria de Educación

Una administradora de empresas, con énfasis en marketing, que se ha desempeñado también como profesora universitaria, dirige la educación municipal en Quito. María Alexandra Naranjo afirma estar interesada en reforzar la identidad de 20 planteles y 20 304 alumnos.



Empezaron con el anuncio del cambio de uniformes, para el próximo ciclo escolar. ¿Cuál es la visión que tiene esta nueva Alcaldía sobre el peso de la educación municipal?

El alcalde (Jorge Yunda) está comprometido con el desarrollo de la educación municipal, sabe que la fuerza de niños y jóvenes está en la posibilidad de educarse. Creemos que es hora de avanzar con cambios, que implican innovación. Uno es lo de los uniformes, no vamos en contra de tradiciones, pero hay que aceptar cambios; los chicos necesitan estar cómodos, frescos y seguros. Llevar faldas y tacos no es lo mejor para que chicas se movilicen en un momento de emergencia.



¿Cuán significativo puede ser pasar de uniformes particulares de cada plantel a un traje unificado para los 20 del Distrito?

Nuestra ilusión es que todos se sientan parte de una fuerza educativa, que es la municipal. Tenemos unidades grandes, pero otras pequeñitas, con grupos vulnerables, queremos que todos se sientan parte de. Sabemos que al inicio, cambios como el del uniforme causan resistencia, pero hay que seguir.



Meses atrás se realizó el sorteo de cupos para ingresar a sus planteles, en el ciclo 2019-2020. ¿Cuánta acogida tuvieron y cómo fue el proceso?



En Quito la educación municipal es una tradición, tiene fama, además al ser gratuita es buscada. Tuvimos exactamente 9 941 inscritos para 1 964 cupos. Esta administración llegó y el proceso de sorteo se tenía que hacer, con los lineamientos que se manejaron en otras gestiones, para no detenerlo. Pero Quito Honesto acaba de avalar el procedimiento.



¿Notan diferencias en la imagen que tiene un colegio en relación con otros? ¿Unos son más buscados?



En el Colegio Sucre hubo 888 inscritos y disponíamos de 170 cupos. En la Unidad San Francisco de Quito, 116 interesados y 108 cupos; en el Benalcázar, la oferta fue de 53 espacios y tuvimos 898 inscritos. En el Fernández Madrid se registraron 1 622 aspirantes, para 212 plazas.



¿Y qué colegios son menos buscados?



En el Colegio José Ricardo Chiriboga tuvimos solo 59 inscritos y había 72 cupos. En el 9 de Octubre de La Gasca hubo 18 inscritos.



¿Qué hacer para que la gente vea que en todos los establecimientos se ofrece calidad de educación?



Vamos a trabajar para que todos sean valorados. Es muy triste no satisfacer todas las expectativas. Quisiéramos tener cupo para todos, pero tenemos 36 estudiantes máximo por aula.



¿En esta administración hay planes de construir nuevas unidades municipales, para ampliar su oferta educativa?



Tenemos un plan de construcción, que está en análisis. Lo que buscamos es reubicar a dos unidades educativas que ocupan espacios pequeños, incluso el Roberto Mata Martínez está dividido y sus profesores deben trabajar en locales en Zámbiza y El Inca. En Amaguaña también contamos con un colegio muy chiquito. El plan es conseguir dos lugares más grandes para levantar estos planteles, así los chicos tendrían espacios verdes y habría más oferta.



¿Sus 20 planteles se mantienen con el presupuesto del Municipio?



Todo el presupuesto con el que funcionan nuestros planteles viene del Municipio. A excepción de un apoyo que tenemos para dos instituciones que, en jornada vespertina, son ocupadas por colegios del sistema fiscal.



¿Cuál es el presupuesto disponible para este 2019 y a qué rubro se destina principalmente?



En este año contamos con USD 33 millones; 24 millones se destinarán a la remuneración del personal (858 profesores, 74 psicólogos y 46 autoridades); 4 millones serán para gastos administrativos; el resto se dirigirá a tareas de fortalecimiento pedagógico, infraestructura deportiva, modalidades de inclusión y atención psicopedagógica a estudiantes.



¿Qué otros cambios plantearán?



Estamos analizando cuántos profesores más debemos contratar para que los alumnos tengan cinco horas semanales de inglés. Hasta el ciclo anterior tenían dos horas.



¿Cómo les va con el Bachillerato Internacional (BI), en cuanto a obtención del diploma?



El ciclo que termina, el 77,5% de alumnos aprobó el BI, es decir fueron 44 chicos. en el Benalcázar. En el 2017-2018 fueron 11. En la Unidad Bicentenario vamos a trabajar más; el 48% obtuvo el certificado del diploma.



Su experiencia.



Secretaria Metropolitana de Educación Municipal. Fue profesora de la Og Mandino y UDLA. Tiene títulos en administración de empresas. La contactó Santiago Gangotena.



Su pensamiento. La identidad no se basa en un uniforme sino en la excelencia académica.