Unificar sistemas de salud públicos, privados y de seguridad social ante covid-19, pide la OPS

“Hay países que tienen sistemas de salud públicos, privados y de seguridad social. Si se combinaran tendrían la capacidad necesaria” para enfrentar al covid-19. Así lo reconoció la doctora Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/PAHO), en una rueda de prensa digital que se desarrolló este martes 31 de marzo del 2020.

En ese espacio se abordó una serie de temas relacionados con las medidas para frenar el avance de la nueva cepa de coronavirus, los sistemas de salud y la seguridad del personal médico de la región.



Una de las recomendaciones fue hacer una planificación sanitaria para los próximos dos o tres meses. El motivo es que el virus sigue latente. Por ejemplo, algunos ya reportan una transmisión comunitaria. Ecuador es uno de ellos; en las provincias de Guayas y Pichincha ya hay este tipo de contagio. Se conoce con este término a aquellos contagios que no tuvieron nexos con un paciente positivo o que estuvo en un sitio de alto riesgo.



En la región -comentó- es necesario que se trabaje de forma conjunta o se tomen decisiones oportunas para mejorar los sistemas, tanto en equipos, profesionales y un impulso mayor a la investigación. Así se logrará salvar más vidas.



“Quiero recalcar que la pandemia es algo serio. Pero lo podemos lograr. El mejor momento es ahora antes de que trabajadores sanitarios presenten problemas en su salud”. Ante ello se recomendó que los países doten de los equipos necesarios al personal. Ellos están en la primera línea de contagio del virus por su contacto directo con los diagnósticos positivos.







La directora de la Organización Panamericana de la Salud también destacó las medidas de aislamiento o distanciamiento social. Estas siguen siendo la mejor opción para evitar consecuencias más serias producto del virus. Este ya ha dejado más de 693 282 confirmados y 33 106 fallecidos en el mundo, según se reporta en el último informe de la OMS con fecha del lunes 30 de marzo del 2020.



Solo en Ecuador, en la primera actualización de este martes 31 de marzo, se registró cerca de 2 240 positivos y 75 personas murieron por complicaciones generadas por esta cepa, que tuvo como epicentro epidemiológico la ciudad china de Wuhan.



La OPS ha encabezado la entrega de pruebas para los países de la región de Latinoamérica y el Caribe. Así, por ejemplo, se han repartido 200 000 de tipo PCR, con las que se detecta la presencia del virus. Se entregó una dotación mayor a quienes no tienen las capacidades de adquirirlas. Lo explicó Ciro Ugarte, director de Emergencias de la Salud del organismo regional.



Mencionó que han capacitado a más de 29 países en el uso de sus equipos de PCR para que puedan hacer los test de forma oportuna. Aunque reconoció que no son suficientes, por lo que se debe priorizar a quienes tengan sintomatología, como tos seca, fiebre mayor a 38 grados o problemas respiratorios.



Él también reflexionó sobre la importancia de la adopción de medidas como el distanciamiento social y el control de movilidad. Sin embargo, dijo que cada uno está en la capacidad de decidir hasta cuándo mantienen estas decisiones de no circulación.



Finalmente, la titular de la OPS hizo un análisis sobre la región y resaltó la heterogeneidad de los países, sobre todo, en sus sistemas de salud. Y destacó los desafíos como mejorar el acceso y un diagnóstico rápido para evitar una saturación en los hospitales.