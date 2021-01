Unidades médicas del IESS amplían su capacidad conforme avanza la demanda de pacientes

Según la demanda y evolución de los pacientes que acuden a las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en todo el país, se ha dispuesto un análisis y actuación respecto a la ampliación de su capacidad hospitalaria, señaló el presidente del directorio, Jorge Wated, este jueves 7 de enero del 2021.

En rueda de prensa virtual, Wated señaló que en algunas de las unidades centinela que ya comenzaron a tratar otras patologías “ya hemos visto la necesidad de retroceder y tener que derivar a nuestros pacientes para poder atender el covid-19”.



A escala nacional, Wated detalló que se han realizado 1,2 millones de atenciones, entre ellas 327 950 virtuales y 98 361 a domicilio. Además se registran 10 769 altas hospit0alarias, se han aplicado 96 436 pruebas. En el sistema del IESS se reportan 7 446 personas fallecidas por covid-19 y por sospecha del mismo.



En los 659 puntos del Seguro Social Campesino, detalló Wated, existe una capacidad para 335 personas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales 22 sitios están disponibles; y para 969 en hospitalización, de las cuales hay 296 disponibles.



En la provincia de Pichincha, de 110 espacios en UCI del IESS, siete están disponibles; y de 306 en hospitalización hay 43 libres.

En Guayas hay una capacidad de 78 UCI y 204 sitios de hospitalización. De ellos están disponibles dos y 82, respectivamente.



En las unidades médicas del IESS de la provincia del Azuay existe una capacidad de 29 UCI, de las cuales está disponible una. Y de 64 espacios para hospitalización, 11 están libres.



En Manabí se cuenta con 25 UCI y 66 sitios para hospitalización. No hay UCI disponibles en esta provincia, mientras que para hospitalización existen 32 camas disponibles.



El presidente del directorio del IESS también informó que en la zona norte, correspondiente a las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, hay tres UCI disponibles, de un total de nueve; y 12 camas de hospitalización libres, de un total de 32.



En la Sierra Centro (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar), dos UCI están libres, de 22 que hay en la zona; y 29 camas de hospitalización se encuentran disponibles, de un total de 115.



En el Austro (Loja, Cañar y El Oro), Wated informó que la capacidad en UCI es para 27 pacientes y se encuentra copada en un 100%; y en hospitalización hay sitio libre para 38 personas, de un total de 73.



De 18 camas de hospitalización en unidades médicas del IESS de la Amazonía, 12 están disponibles. En esta zona no se cuenta con UCI. “Estamos buscando alternativas, sobre todo ventiladores, para intentar abrir espacios de UCI y no tener que derivar”, dijo Wated.



A fin de atender la creciente demanda de pacientes sintomáticos respiratorios en el hospital del IESS Quito Sur, el presidente del directorio señaló que se amplió la capacidad operativa, montando un nuevo hospital de campaña, otorgado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, con 40 camas disponibles.



Al llegar se debe ingresar por las carpas blancas que están en la emergencia de la parte exterior de la casa de salud, señaló. “Ahí el personal de salud de primera línea brindará la atención inmediata, realiza el triaje y comienza a ubicar a la gente en las respectivas áreas”.



Este hospital cuenta con 170 espacios para pacientes covid-19. A eso se suman 20 camas con 10 tomas de oxígeno instaladas en la cafetería y 80 camas en el hospital campaña.



En el Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, Wated señaló que “tuvimos que hacer una intervención total. Definitivamente el hospital no quería cambiar”.