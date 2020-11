Unidades especiales indagan homicidios en Ecuador; 914 casos, en 9 meses

En las calles ya no hay niños. Las madres del barrio Molina Frank, en Guayaquil, prohibieron a los pequeños salir de las casas y menos en la noche.

Tienen miedo de que se repitan los hechos del último domingo. Aún no olvidan los momentos de terror que vivieron, cuando desconocidos llegaron en un taxi y comenzaron a disparar contra quienes habían llegado a una fiesta infantil. Dos hombres y un niño fallecieron en el tiroteo, que se escuchó en todo el barrio.



Hasta ayer, 4 de noviembre del 2020, los moradores recordaban los gritos de las madres, mientras corrían con sus hijos en brazos y llorando. No es la primera vez que sucede un asesinato en ese sector. Una mujer cuenta que en este año al menos 10 personas han muerto en medio de balaceras.



La Policía también tiene esa información, pero dice que las muertes violentas no se limitan a esa zona. Las estadísticas oficiales muestran que en este año la cifra de homicidios se elevó en todo el país.



Desde enero hasta septiembre se registraron 914 víctimas. En el mismo período del 2019 hubo 848.



La Comandancia de la Policía dispuso a sus unidades especiales para que investiguen los factores que generaron este incremento y los lugares con los focos más alarmantes.



Un informe policial al que tuvo acceso este Diario detalla que la mayoría de muertes se produjo en la Costa ecuatoriana. Las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Guayas son las más afectadas.



Los policías levantaron información de cada uno de los crímenes y entre las causas que más se repiten está el ajuste de cuentas entre miembros de bandas delictivas.



La Unidad de Antinarcóticos y de la Dinased (Policía que indaga muertes violentas) tienen información de que en Guayaquil este año se desató una “guerra” entre las redes que venden droga en las calles.



Informes policiales indican que los conflictos entre las bandas se originaron en las cárceles, en donde hasta este mes se han registrado 37 fallecidos.



La lucha por los territorios también se ha expandido a otros cantones cercanos a Guayaquil. Durán es uno de estos. Allí, en los últimos tres meses, los vecinos de barrios populares han optado por pintar en las calles mensajes con palomas de paz. Hace un mes, dos personas fallecieron y otras siete fueron heridas en un tiroteo, en una cancha de fútbol. Los partes de los agentes también detallaban un ajuste de cuentas entre bandas.



Eso hizo que las autoridades locales pidiesen a los militares más controles en las calles.



En Manabí analizan reforzar la vigilancia, pues en cantones como Pedernales los habitantes tienen temor por lo que pueda ocurrir. Esto sucede especialmente por el asesinato del registrador de la Propiedad, Geovanny Zambrano.



Él perdió la vida hace nueve días, cuando desconocidos lo interceptaron en los exteriores de su casa. El funcionario recibió varios impactos de bala en su cuerpo y cabeza. La Policía aún investiga los hechos y rastrea a los responsables.



A diferencia de la Costa, en la Sierra las muertes violentas tienen otras motivaciones. Informes oficiales detallan que los crímenes no tienen relación con disputas de bandas.



Las principales causas son riñas o violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en Cuenca, una mujer murió el martes último luego de que fuera atacada con 113 puñaladas. El responsable fue detenido.



Marilyn, de 25 años, también murió el lunes 2 de noviembre del 2020 en Nanegal, al noroccidente de Quito.



Otras causas de muertes violentas en la Sierra son riñas, consumo de alcohol y asaltos.

El pasado 22 de septiembre, un joven de 26 años fue apuñalado en el sur de la ciudad. Los agentes que investigaron ese crimen dijeron que la víctima habría tenido una riña cuando estaba bebiendo alcohol con un grupo de amigos.



En agosto pasado, en Carapungo, dos personas fallecieron en medio de una balacera. Fueron atacados por desconocidos que intentaron arrebatarles USD 10 000 que retiraron minutos antes de un ­banco. Otra persona quedó gravemente herida.



Las autoridades policiales dicen que han articulado acciones para evitar estos hechos. La videovigilancia es una de las herramientas que utilizan para prevenirlos, en especial, en lugares cercanos a entidades financieras o en centros de comercio.



En contexto



Entre enero y septiembre del 2019, en el país hubo 848 muertes violentas. Ayer, en Guayaquil comenzaron los controles de seguridad combinados entre militares y policías. Inspeccionaron vehículos y motos para detectar a miembros de bandas.