Unicef insta a inversión de USD 2 600 millones en Ecuador para salvar a menores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Unicef instó este miércoles 21 de octubre del 2020 a invertir en Ecuador el equivalente a un 2,4% del PIB, unos USD 2 600 millones según parámetros de 2019, para mitigar el impacto de la pandemia del covid-19 en 715 000 hogares con niñas, niños y adolescentes.

Es esencial que cualquier estrategia de respuesta y de recuperación se concentre "en invertir y proteger a estas familias, que son las más afectadas", dijeron portavoces de la agencia de la ONU.



Según un estudio de Unicef, se calcula que 3,1 millones de menores en el país andino "caerán en pobreza multidimensional al término de este año", como consecuencia de la situación económica que se vive.



Por pobreza multidimensional se entiende que estos hogares "sufrirán una o más privaciones en educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y seguridad social por los efectos de la pandemia en el país", indica un comunicado.



"De ellos, 6 de cada 10 vivirán en situación de pobreza extrema multidimensional; es decir, experimentarán más privaciones de estos derechos", se agrega.



La brecha social también aumentará, y el estudio estima que habrá 1,8 millones de personas más en situación de pobreza por ingresos y se reducirá la clase media en alrededor de 1.1 millones de personas.



El español Joaquín González-Alemán, representante de Unicef en Ecuador, aseguró que "USD 2 600 millones no es nada descabellado para salvar a toda una generación de niños porque si no Ecuador sufrirá un retroceso grande y la recuperación será más dura".



La emergencia sanitaria en Ecuador comenzó el 16 de marzo, y aunque fue cancelada el 14 de septiembre, aún existen medidas de distanciamiento y congregación.



En el país hay unos 154 000 casos de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 y 12 400 decesos acumulados por covid-19 desde febrero, entre confirmados y probables por la enfermedad, según cifras del Ministerio de Salud Pública.



Y si bien la emergencia sanitaria afecta a toda la población, Unicef considera que las familias con niños, niñas y adolescentes son las más golpeadas, impactando a alrededor de 715 000 hogares que pasarán a vivir en pobreza multidimensional.



El incremento de este tipo de pobreza registrado es de 43,0 % a 48,5 % de personas en hogares con niños, y el aumento de la pobreza multidimensional extrema va del 19,8 % a 25,9 %.



Todo ello es resultado de la reducción del empleo, la drástica disminución de los ingresos de los hogares, el aumento del trabajo infantil y la salida del sistema educativo.



"Todos estos factores no solo afectarán al bienestar de la población y al crecimiento económico del país, sino que inciden directamente en la capacidad de las familias de velar por el bienestar de sus niños y niñas", advirtió la agencia.



Para evitar que esto suceda, Unicef hizo un llamamiento urgente a definir "una estrategia de respuesta inmediata y recuperación", enfocada en los grupos más afectados por la crisis, en especial, los hogares con niñas, niños y adolescentes.



Entre las medidas propuestas, una reactivación económica que busque el crecimiento inclusivo y equitativo, la inversión social con énfasis en la niñez, e invertir en un sistema de protección social.

También la de "asegurar la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sobre todo de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, y colocando a la escuela como el centro de una estrategia de respuesta y recuperación para estos hogares".