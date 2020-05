Unicef advierte que el impacto del covid-19 en Ecuador podría aumentar las muertes maternas y la mortalidad infantil

LEA TAMBIÉN

El debilitamiento de los sistemas de salud a escala global a causa de la pandemia del covid-19 encendió las alertas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). A través de un comunicado, la entidad advirtió que “el impacto del covid-19 en Ecuador podría duplicar las muertes maternas e incrementar en un 50 % la mortalidad infantil”.

A escala global, se calcula que al menos 6 000 niños adicionales podrían morir al día durante los próximos seis meses, por causas prevenibles, si se mantiene la presión de la emergencia del coronavirus en los sistemas de salud.



Hasta este martes, 26 de mayo del 2020, el Gobierno de Ecuador confirmó 37 656 casos de coronavirus y 5 276 fallecidos, en el contexto de la pandemia. Además, autoridades del Distrito Metropolitano de Quito han advertido que quedan pocas camas de cuidados intensivos en la red pública de salud.



En el caso de Ecuador, Unicef estima que 2 282 niños menores de cinco años podrían morir adicionalmente al año, si las intervenciones materno-infantiles se reducen en aproximadamente un 45% y la emaciación (peso inferior al que corresponde la estatura) aumenta en un 50 %. Esto supondría, según datos del Fondo, a seis niños fallecido adicionales al día.



A su vez, la mortalidad materna podría incrementarse en 241 muertes anuales adicionales. La estimación se basó en un análisis efectuado por investigadores de la Escuela Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública, editado hace poco en la revista The Lancet Global Health.



Según Unicef, en Ecuador 4 059 niños menores de cinco años fallecieron en 2018 y 221 mujeres perdieron la vida por causas relacionadas al embarazo. “El impacto del covid-19 en Ecuador podría duplicar las muertes maternas e incrementar en un 50 % la mortalidad infantil”, señala la entidad.



La organización también reveló, según una encuesta telefónica realizada a 409 familias ecuatorianas, que solo el 54% de los hogares tuvo suficientes alimentos para todos sus miembros. Mientras que el 11 % no tuvo acceso y el 35 % restante lo tuvo parcialmente.



Con esos datos, Unicef insta al Gobierno de Ecuador a priorizar y mantener la continuidad de los servicios de salud materno-infantil, para asegurar los controles pre y posnatales, la atención humanizada del parto, la vacunación y el seguimiento médico de los niños.



También se pide asegurar los servicios de planificación familiar y los servicios preventivos y curativos para menores de cinco años. Asimismo, garantizar programas de inmunización para evitar enfermedades prevenibles, como sarampión, polio y meningitis. De igual forma, Unicef pide aplicar protocolos de atención al parto para madres sin riesgo de covid-19.



“No esperemos a que haya un brote de sarampión, o a que mujeres que acaban de dar a luz mueran porque no pudieron acudir a sus controles o a que nuestros niños dejen de crecer por falta de alimentos, para que actuemos. Es necesario priorizar los servicios de salud más allá del COVID-19 y asegurar alimentos para las familias más vulnerables, para que la pandemia no haga más estragos de la cuenta”, apuntó Joaquín González Alemán, representante de Unicef Ecuador.