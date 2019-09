Unesco: una sexta parte de lo niños del mundo en edad escolar no van a clase

LEA TAMBIÉN

Cerca de 258 millones de niños y adolescentes de entre seis y 17 años en todo el mundo, un sexto del total, no están escolarizados, un problema que se centra en los países pobres, según las cifras de 2018 publicadas este viernes 13 de septiembre del 2019 por la Unesco.

Durante más de una década, el avance en la escolarización ha sido "mínimo o nulo", explicó en un comunicado la Unesco, que advirtió de que "de no tomar medidas urgentes, 12 millones de niños nunca verán el interior de un aula".



Con esos datos -añadió- será muy difícil lograr una educación inclusiva y de calidad al alcance de todos, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la comunidad internacional ha acordado concretar de aquí a 2030.



La brecha entre países ricos y pobres queda de manifiesto cuando se observa que mientras en los primeros un 2% de los niños en edad de cursar educación primaria (entre seis y 11 años) no están escolarizados, en los segundos son un 19%.



Esas diferencias son todavía mayores en los niveles superiores: frente al 8% de jóvenes de 15 a 17 años que no están escolarizados en el mundo desarrollado, la proporción es del 61% en los países en desarrollo.



La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, hizo notar que las niñas "continúan siendo víctimas de los mayores obstáculos", ya que se calcula que habrá nueve millones que no irán siquiera a educación primaria, frente a tres millones de niños.



De esos nueve millones de niñas no escolarizadas, cuatro millones viven en el África subsahariana, donde la situación es "aún más preocupante", señaló Azoulay, para la que hay que hacer de la educación de las mujeres y las niñas "nuestra más alta prioridad".



Estas estadísticas se hicieron públicas una semana antes de que se celebre la Asamblea General de Naciones Unidas que debe analizar los avances en los ODS y abordar la financiación requerida para ponerlos en práctica.