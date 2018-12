Últimos cinco días para inscribir candidaturas

LEA TAMBIÉN

La inscripción oficial de candidaturas se cierra este viernes en el país. En el lapso de estos cinco días se prevé una masiva concurrencia a las 24 juntas provinciales, para habilitar a las figuras políticas de cara a las seccionales.

Hasta ayer fueron 3 982 las postulaciones registradas, entre ellas 128 para alcaldías y 32 para prefecturas. Además de 2 636 para vocales de juntas parroquiales. Esa cantidad es todavía baja, pues son 11 069 dignatarios, entre principales y suplentes, los que se elegirán en la contienda electoral.



Para cumplir con ese proceso, las organizaciones deben acudir a las juntas electorales. Ahí los vocales verificarán que se hayan cumplido requisitos como haber pasado por elecciones primarias y que cumplan con el plan de trabajo.



Hasta el viernes anterior, en Guayas ya se habían procesado 15 candidaturas. Entre ellas dos para la Alcaldía de Guayaquil: la de Cynthia Viteri (PSC-MG) y Jorge Villacreses (Movimiento Ecuador Unido).



Otros partidos cumplirán ese proceso entre hoy y el miércoles para esa dignidad. Este día está prevista la inscripción de Francisco Jiménez, de Creo. El miércoles lo harán Martha Macías de Sociedad Patriótica y Jimmy Jairala de la alianza Centro Democrático-Democracia Sí. El oficialismo aún está definiendo la fecha para registrar a su carta, Simón Bolívar Rosero.



Aunque aún las organizaciones están en el trámite de oficializar a sus precandidatos, ya hay grupos que empezaron a aplicar estrategias para captar la mayor cantidad de votos. “Raya todo de principio a fin”, “Vota todo, todito”... Son algunos de los eslóganes que empiezan a aparecer en los mensajes de los partidos y movimientos políticos en Guayas.



El objetivo es atraer el voto en plancha que les permita lograr mayoría en las conformaciones de los concejos. Esto porque en las seccionales se aplicará el método D’Hondt para la asignación de escaños.



Este sistema es considerado por expertos y dirigentes políticos como “concentrador”, porque otorga más curules a las organizaciones que capten la mayor votación, tanto en plancha como voto personal. Esto porque ambos son sufragios válidos que se suman para definir los escaños.



Este sistema fue aplicado por primera vez en el 2013, para los asambleístas provinciales. Para los 15 nacionales, en cambio, se usó el Webster, que da más oportunidades a las minorías. En ese entonces, el otrora Alianza País (AP) correísta alcanzó 100 de 137 legisladores. Es decir, captó el 73% del control legislativo, con apenas el 52% de los sufragios en las urnas.



Un año más tarde, con el mismo sistema D’Hont, Jaime Nebot consolidó mayoría en el concejo cantonal de Guayaquil con 10 de los 15 ediles, es decir logró el 67% del control con el 51% de los votos populares.



Según el consejero Enrique Pita, el método de D’Hondt aplica una fórmula matemática de divisores continuos (1, 2, 3, 4, 5, etc.) que reparte el total de votos recibidos por un partido o movimiento (entre sufragios en plancha y personales) para el número de escaños de una jurisdicción.



En el de Webster, la fórmula matemática divide la votación total para números impares (1, 3, 5, 7, 9, 11 etc.).



Fausto Camacho, exconsejero electoral, refirió que hay dos componentes que inciden en la concentración de poder para los partidos hegemónicos: el método y la distritalización.



“Los distritos, mientras más pequeños son, dejan con menor posibilidad de captar un escaño a los partidos de minoría”, explicó.



De acuerdo con información del Consejo Nacional Electoral (CNE), son once los cantones que han sido divididos en dos circunscripciones electorales, mientras Quito y Guayaquil, en cuatro. En esta última ciudad, los partidos políticos apuntan a las figuras conocidas para “arrastrar la votación” hacia la plancha.



La socialcristiana Viteri afirmó que “tiene un equipo de lujo”. Varios de ellos son talentos de la pantalla chica. Mayra Montaño ‘La Bombón’, Andrés Guschmer, Ursula Strange, Jorge Rodríguez y Luzmila Nicolalde serán inscritos durante esta semana.



Mientras que Jairala, en la presentación de su plan el jueves pasado, mostró a quienes lo acompañarán: Héctor Vanegas, Diego Sptorno, Stalin Coca y Steven Macías. Ellos encabezarán los cuatro distritos.



Rommel Salazar, director del Alianza País en la provincia del Guayas, aseguró que tienen fortalezas en los barrios suburbanos de la ciudad. “Estamos trabajando para captar el Sillón de Olmedo y las concejalías”.

Hay propuestas para cambiar el método D’Hondt con el Webster para las elecciones del 2021 y eliminar los distritos. La consejera Esthela Acero cree que los cambios aportarían a la diversidad y trato igualitario entre las jurisdicciones.