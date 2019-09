La UE asegura que Londres no presentó planes para salvar acuerdo del Brexit

LEA TAMBIÉN

Reino Unido no presentó todavía propuestas “concretas” sobre cómo salvar el acuerdo del Brexit, por lo que las perspectivas de un divorcio sin pacto con la Unión Europea (UE) sigue siendo una “posibilidad muy clara”, aseguró la Comisión Europea.

“Tenemos conversaciones a nivel técnico porque la idea es llegar a concretar proposiciones que sean compatibles con el Acuerdo de Retirada”, aseguró en rueda de prensa la vocera de la Comisión, Mina Andreeva.



Andreeva precisó que discuten sobre “arreglos alternativos para mejorar la salvaguarda”, un mecanismo de último recurso para evitar la reintroducción de una frontera entre Irlanda, país de la UE, y la británica Irlanda del Norte.



Este mecanismo forma parte del acuerdo de divorcio cerrado en noviembre de 2018 entre la Unión Europea (UE) y la entonces primera ministra británica, Theresa May, quien no logró que su parlamento lo aprobara.



A finales de julio, el controvertido Boris Johnson sucedió a May, asegurando que sacaría al país de la UE el próximo 31 de octubre, fecha actual del Brexit, con o sin acuerdo y criticando la salvaguarda irlandesa.



“En este momento no puedo informar de que se hayan hecho propuestas concretas que hayamos visto”, precisó la portavoz europea.



El ejecutivo comunitario tiene previsto abordar el miércoles los últimos contactos con el gobierno británico, así como los preparativos para enfrentar las consecuencias de un Brexit sin acuerdo, temido en los ambientes económicos.



Andreeva aseguró que su escenario de trabajo es que el Brexit tendrá lugar el 31 de octubre. “Sobre si es el escenario más probable, yo diría que es una posibilidad muy clara” , agregó la vocera.