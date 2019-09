La UE limpia una quebrada en la Mitad del Mundo y aboga por el clima

LEA TAMBIÉN

La delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador limpió este viernes 20 de septiembre del 2019, con la ayuda de la ciudadanía, una quebrada situada cerca de la ciudadela Mitad del Mundo, noroccidente de Quito, como ejemplo de su apuesta por el ambiente y contra el cambio climático.

La actividad, enmarcada en el Día Internacional de Limpieza de Playas, que se celebra mañana, sábado 21 de septiembre del 2019, busca proteger las fuentes primarias de los océanos que son las quebradas que alimentan los ríos que desembocan en el mar, señaló a Efe una fuente de la oficina de la UE en Quito.



Además, en un comunicado, la delegación europea aseguró que "el cambio climático tiene un impacto devastador en la biodiversidad y los ecosistemas" y "es una amenaza directa y existencial" para todos los países, sin distinción, por lo que se "requiere una respuesta colectiva".



En el escrito, la embajadora de la UE en Ecuador, Marianne Van Steen, recordó que la iniciativa efectuada en Quito también ha sido replicada en decenas de países en todo el mundo.



"Esta iniciativa se está realizando al mismo tiempo en 64 delegaciones y 11 representaciones de la UE alrededor del mundo, por esto nos alegra que los quiteños se involucren en la actividad para hacer frente al desafío de la basura en quebradas y ríos", remarcó.



Y es que para ella, "todos tenemos la responsabilidad de mantener nuestro planeta saludable".



La actividad fue desarrollada en la quebrada Santa Ana, cerca del monumento a la Mitad del Mundo, que marca el paralelo ecuatorial y divide en dos al planeta; los hemisferios sur y norte.



Junto con el Municipio de Quito y numerosas organizaciones sociales e instituciones educativas de la zona, la UE encabezó la actividad como parte de la campaña global "EU Beach Clean Up", que busca "limpiar playas y fuentes hídricas en todo el mundo para promover una conducta responsable frente a estos recursos".



José Luis Díaz, director de Patrimonio Natural de la Secretaría de Ambiente del Ayuntamiento capitalino, destacó la importancia de las quebradas como parte de las cuencas hidrográficas, las mismas que cumplen funciones vitales como: alimentación de acuíferos y ríos, estabilidad de taludes, regulación de energía y depuración del agua.



Además, explicó que la quebrada Santa Ana canaliza el agua de lluvia que se acumula en la parte alta del volcán Casitahua, pasa por el centro del vecino poblado de San Antonio de Pichincha y alimenta al río Monjas.



"Al hallarse grandes cantidades de residuos sólidos en esta fuente hídrica se generan deslizamientos de tierras en la zona. Por ello la relevancia de esta acción que permitirá que el cauce del río Monjas se estabilice y disminuya la vulnerabilidad en el sector", indicó Díaz.



La Unión Europea recordó que durante la edición 2018 de "EU Beach Clean Up" se realizaron más de 70 acciones de este tipo en todo el mundo.