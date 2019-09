U.E. llamó a gobierno y oposición venezolana a reanudar diálogo

LEA TAMBIÉN

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, instó el miércoles 11 de septiembre de 2019 al gobierno y la oposición de Venezuela a reanudar su estancado diálogo para buscar una salida a la crisis del país caribeño.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, suspendió las conversaciones con la oposición el mes pasado en rechazo a nuevas sanciones de Estados Unidos contra su administración, mientras que el líder opositor Juan Guaidó ha dicho que el diálogo con el gobierno “ no funciona ” .



Pero Mogherini dijo que se sintió “ alentada ” en mayo, cuando las partes iniciaron conversaciones mediadas por Noruega, y les pidió que regresaran a la mesa.



“ Hablar siempre es mejor que pelear. (...) Esperamos que esto pueda reanudarse pronto ” , dijo en Ciudad de México, su segunda parada en una gira latinoamericana de tres países centrada en Venezuela.



“ Creo que no hay interés para nadie en exacerbar las divisiones, en exacerbar los problemas económicos del país ” , agregó.



Mogherini dijo que cualquier acuerdo debería incluir un “ resultado democrático, con nuevas elecciones presidenciales, observadores internacionales, derechos para que todos participen en la definición democrática del futuro del país ” .



Maduro, en el poder desde 2013, fue reelegido para un segundo mandato el año pasado en una votación boicoteada por la oposición y rechazada por gran parte de la comunidad internacional.



Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, intentó tomar el poder en enero, declarándose presidente interino al considerar ilegítima la reelección de Maduro.



Sin embargo, a pesar del respaldo de más de 50 países, incluido Estados Unidos, no ha logrado arrebatarle el control a Maduro.



Mogherini dejará su cargo el 1 de noviembre después de cinco años como la principal diplomática de la Unión Europea.



Dijo que su sucesor, el canciller español Josep Borrell, también está ansioso de encontrar una salida a la crisis venezolana.



