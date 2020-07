Investigadores se ratifican sobre pruebas de covid-19 del Municipio de Quito; piden que otros estudios se hagan públicos

LEA TAMBIÉN

La Dirección General de Investigación de la Universidad de Las Américas (UDLA) se ratificó en las conclusiones que obtuvo tras probar los kits Isopollo importados por el Municipio de Quito, para detectar contagios de covid-19.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, la UDLA señala que en respuesta a las declaraciones del alcalde de Quito, Jorge Yunda, sobre la sensibilidad de las pruebas adquiridas por el Municipio, la Universidad “se ratifica en los resultados incluidos en los dos estudios de validación realizados en nuestros laboratorios”.



La Universidad enfatiza que estos estudios se realizan con el objetivo de apoyar el control y mitigación de esta pandemia en Quito y el Ecuador. “Consideramos que estos análisis son de especial relevancia cuando los productos comercializados en Ecuador no cuentan con autorización de agencias reguladoras como la FDA o no están autorizados para su uso en diagnóstico en el país que se fabrican”.



En una declaración de prensa llevada a cabo la mañana de este martes 14, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que "instituciones oficiales del país (Corea del Sur), concluyen que las pruebas covid-19 adquiridas por el Municipio capitalino tienen alta sensibilidad (95%) hasta con menos de 100 copias del virus, es decir son efectivas y no son chimbas".



"Por responsabilidad del Municipio de Quito, primero para importar esas pruebas se requiere autorizaciones de las instituciones acreditadas en el país". Esto se refiere al registro sanitario. "Segundo, había que hacer una validación de que en realidad estén detectando el virus y se hizo al inicio con las autoridades nacionales respectivas". Después de esto, dijo, "por responsabilidad municipal, seguimos enviando estos kits a seguir validando en diferentes laboratorios. Hace unas horas, recibimos este informe que habíamos mandado a un laboratorio privado", dijo Yunda.



La noche de este martes, la UDLA señaló que “es importante que los resultados de Synlab se hagan públicos, con el fin de poder contrastar sus resultados con los nuestros. Bajo la crisis sanitaria que vivimos cualquier error podría resultar fatal”.



Como una explicación a la ciudadanía, el comunicado dice:



La Universidad de Las Américas, con el apoyo del Fondo Sumar Juntos, ha realizado pruebas gratuitas a cerca de 8 000 ciudadanos en diversas provincias que incluye Galápagos, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Sucumbíos, Napo y Morona Santiago.



La validación de la prueba adquirida por el Municipio de Quito, Isopollo COVID 19, se realizó por pedido de funcionarios de la Secretaría de Salud del DMQ y para ello se tomó 200 muestras con diagnóstico positivo, de las más de 1.000 muestras positivas que reposan en la UDLA.



El estudio consistió en la comparación de la efectividad de la prueba Isopollo COVID 19 en relación con la prueba diagnóstico de SARS-CoV2 del CDC de USA (Kit nCoV2019 de IDT) que es considerada uno de los “gold standard” a nivel internacional por su altísima sensibilidad y fue el primer kit diagnóstico autorizado por el FDA de USA, y también autorizado para su uso en Corea del Sur por el K-CDC.



Los resultados, entregados al Municipio, demostraron que, de cada 100 casos positivos la prueba de Isopollo COVID 19 solo detectaría no más de 65 casos por lo que en la aplicación de la prueba a la población general, un 35% de personas podría recibir un diagnóstico negativo cuando en realidad tendrían carga viral (falsos negativos).



Este hecho deriva la escasa sensibilidad de la prueba Isopollo COVID 19 sobre todo a valores de carga viral debajo de 500 copias/microlitro.



Nuestros resultados son similares a los publicados por la Secretaría de Salud de México, el 19 de junio del presente año y serán publicados en una revista científica internacional luego de su validación por pares.



Finalmente, la Universidad quiere enfatizar que estos estudios se realizan con el objetivo de apoyar el control y mitigación de esta pandemia en Quito y el Ecuador. Consideramos que estos análisis son de especial relevancia cuando los productos comercializados en Ecuador no cuentan con autorización de agencias reguladoras como la FDA o no están autorizados para su uso en diagnóstico en el país que se fabrican.



Es importante que los resultados de SYNLAB se hagan públicos, con el fin de poder contrastar sus resultados con los nuestros. Bajo la crisis sanitaria que vivimos cualquier error podría resultar fatal.



La Universidad señala que en el siguiente link se puede encontrar el listado de kits autorizados por FDA: https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas