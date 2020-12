¿Cómo está la ocupación de camas para pacientes con y sin covid-19 en el país?

En Ecuador, la ocupación de camas destinadas a pacientes con otras patologías superó a la de los sitios para infectados con coronavirus. Así, el 61% de los espacios de la unidad de cuidados intensivos (UCI) covid-19 está ocupado; y, del total de lugares dispuestos en hospitalización solo el 26% está lleno.

Mientras que en las áreas no covid-19 se registraron mayores porcentajes. En UCI, el 74% del total estaba ocupado y en hospitalización llegó al 70%.



Los datos fueron proporcionados por Xavier Solórzano, viceministro de Vigilancia y Gobernanza de la Salud, en entrevista a Ecuadoradio, la mañana de este miércoles 16 de diciembre del 2020.



En Pichincha -la provincia con más casos en el país- esta dinámica varía. El 85% del total habilitado en UCI covid-19 estaba lleno; y el 42% en hospitalización.



En UCI no coronavirus, en cambio, 56% está copado; mientras que en hospitalización alcanzó el 76% de los lugares dispuestos.



En Guayas -la segunda provincia con más diagnósticos- el panorama es similar al nacional. La ocupación en UCI de otras patologías llegó al 82% y en hospitalización es del 71% de lo habilitado.



Mientras que en el área UCI de conoravirus está el 79%; y en hospitalización, el 35% del total.



“Ha bajado un poco la demanda, pero eso no debe generar un exceso de confianza. El personal sanitario está agotado”, admitió Solórzano.



Ante ello, apeló a la conciencia ciudadana, es decir solicitó mantener las medidas de bioseguridad: lavado constante de manos, distanciamiento social y uso correcto de mascarilla.



En el mundo, el 90% de infectados de covid-19 presenta síntomas leves. El 10% restante requiere hospitalización; de estos solo el 5% necesita una cama en cuidados intensivos, según estudios internacionales.



El Viceministro de Vigilancia y Gobernanza también habló sobre los esfuerzos para la llegada de la vacuna. El Gobierno tiene planificado el arribo de cerca de 18 millones de dosis para inmunizar a nueve millones de pobladores (dos por ciudadano).



La idea -anotó- es que hayan “suficientes personas con anticuerpos” para que no se contagien con la nueva cepa de coronavirus. “Es una esperanza que tiene la humanidad. Es una versión inédita, ya que la dosis salió en menos de un año y se ha logrado una alta eficacia y seguridad, según organismos de regulación”.



Solórzano añadió que quienes sean vacunados recibirán un seguimiento de seis meses, durante cuales se hará una medición de los anticuerpos generados.



Además, mencionó brevemente cómo será la inmunización en sitios alejados. Hay dos opciones: movilizar a las personas hacia los vacunatorios u organizar brigadas que lleguen a las diferentes locaciones.