Unidades de cuidados intensivos en Ecuador siguen casi a tope; Salud pide prevenir colapso en enero

A dos días de que termine el año, la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) sigue en niveles máximos. Del 23 al 25 de este diciembre del 2020, el promedio nacional fue de 78,8% de puestos llenos de pacientes con covid-19, en los hospitales del país.

Pichincha sigue como la provincia con más infectados: 74 362 de 209 758 identificados hasta ayer, 28 de diciembre del 2020. En los sanatorios, el porcentaje de ocupación en UCI fue del 95%, en promedio, que superó a la cifra nacional entre el 16 y el 25 de diciembre.



El miércoles 16, por ejemplo, la ocupación de espacios llegó al 92%. Pero nueve días después subió al 97%, con algunas variaciones leves. Es decir, puntos más. Las cifras fueron proporcionadas por Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud Pública, en una rueda de prensa que se desarrolló ayer.



En hospitales como el Eugenio Espejo, en donde se trata pacientes con y sin el virus, la situación es más compleja. Manuel Jibaja, responsable de la UCI, señaló que hasta el mediodía de ayer, 28 de diciembre del 2020, “estaban casi llenos”, debido al ingreso de personas de otras provincias y del Seguro Social (IESS).



“Solo dos de los 22 puestos habilitados en terapia intensiva están libres, pero creemos que se ocuparán rápidamente con más infectados”.



Una de las razones -considera- es la falta de cumplimiento de las medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso de mascarillas y, sobre todo, ser parte de aglomeraciones.



“Los feriados sí inciden; pero el problema es que las personas no siguen los protocolos a diario, principalmente, los jóvenes que contagian a adultos mayores y con enfermedades”.



En el Hospital del IESS Carlos Andrade Marín (HCAM), la dinámica es similar. Allí, los 34 sitios en UCI están llenos. También se encuentran ocupadas nueve camas ubicadas en emergencias para pacientes graves (unidad intermedia).



“Desde inicios de mes hay lista de espera. A la fecha, 35 pacientes necesitan un espacio en UCI. Están en establecimientos ambulatorios o de segundo nivel. En septiembre no hubo estos casos”, comenta Édison Ramos, coordinador de Medicina Crítica.



Por ello, dice, “nos preocupa que no se logre contener el avance del virus. Si seguimos así, veremos un nuevo colapso del sistema. Podemos ampliar hospitalización, UCI no”.



Pese a ello, el ministro Zevallos indicó que “hay capacidad sanitaria disponible, pero el riesgo es alto si no se siguen las medidas (adoptadas el lunes) para contener las aglomeraciones. No queremos una catástrofe en enero”.



Expertos de Guayas alertan sobre la necesidad de reforzar medidas de protección. Según el intensivista Alberto Campodónico, desde el 17 de diciembre hay un aumento sostenido de casos. “Desde el 21, las UCI ya están llenas”.



Jhon Cuenca, otro intensivista, calcula que la ocupación alcanza entre el 90 y 100% en las salas UCI de los hospitales públicos y privados. “Están llegando al tope. Hay que trabajar en la ampliación de las UCI”.