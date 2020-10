Twitter impide temporalmente que cuenta de campaña de Trump haga publicaciones

LEA TAMBIÉN

Twitter Inc prohibió temporalmente que la cuenta de la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera publicaciones, afirmando que un video compartido por el perfil sobre el hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden violaba sus normas.

El video publicado por la cuenta @TeamTrump se refería a una noticia publicada el miércoles 14 de octubre por el diario New York Post, que contenía presuntos detalles sobre los negocios de Hunter Biden con una compañía energética ucraniana y decía que el exvicepresidente se había reunido con un asesor de la compañía.



"Joe Biden es un mentiroso que ha estado engañando a nuestro país por años", decía un texto en el video.



Twitter dijo que el video violó sus normas contra la publicación de información privada, agregando que la cuenta tendría que borrar la publicación para seguir tuiteando.



"Todo va a terminar en una gran demanda y hay cosas que podrían suceder que son muy graves y preferiría ver que no sucedan, pero probablemente tendrán que suceder", dijo Trump, cuando se le preguntó sobre las medidas de Twitter.



Twitter dijo el miércoles que la historia del Post violó su política contra "documentos robados por hackers", que prohíbe la distribución de contenido obtenido por piratas informáticos que contenga información privada o secretos comerciales, o ponga a las personas en riesgo de sufrir daños físicos.



Facebook Inc y Twitter tomaron medidas proactivas el miércoles para limitar la difusión de la noticia del Post en las horas posteriores a su publicación.



Twitter aplicó el miércoles restricciones similares a la cuenta de la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, después de que compartió la historia del Post.