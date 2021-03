Turquía renuncia a tratado europeo para proteger derechos de las mujeres

El presidente Tayyip Erdogan retiró a Turquía de un acuerdo internacional destinado a proteger a las mujeres, anunció el jueves 18 de marzo del 2021 el Gobierno, lo que dio paso a denuncias y críticas de quienes señalan que es necesario tomar más medidas para frenar la violencia doméstica.

El acuerdo de Consejo de Europa, denominado Convención de Estambul, se compromete a evitar, procesar y eliminar la violencia doméstica y promover la igualdad de género. Turquía lo firmó en 2011 pero en los últimos años los feminicidios se han incrementado en el país.



El Gobierno no ofreció razones para el retiro anunciado el Diario Oficial el sábado 20. Pero varias autoridades locales han dicho que las leyes turcas y no las normas extranjeras protegerán mejor los derechos de las mujeres.



La convención, forjada en la ciudad más grande de Turquía, ha dividido al partido gobernante AK de Erdogan e incluso ha causado tensiones dentro de su familia. El 2020, funcionarios dijeron que el Gobierno estaba evaluando el retiro en medio de una disputa sobre cómo reducir los crecientes episodios de violencia contra las mujeres.



"Todos los días nos despertamos con noticias de feminicidios", dijo Hatice Yolcu, una estudiante en Estambul, donde cientos de mujeres con banderas moradas marcharon en protesta por la decisión del Gobierno.



"La muerte nunca termina. Las mujeres mueren. No les pasa nada a los hombres", sostuvo.



Marija Pejcinovic Buric, secretaria general del Consejo de Europa de 47 naciones, calificó la decisión de Turquía como "devastadora".



"Esta medida es un gran revés (...) y es tanto más deplorable porque compromete la protección de las mujeres en Turquía, en toda Europa y más allá", dijo.



Muchos conservadores en Turquía y en el partido AKP -de raíces islamistas- sostienen que el pacto europeo socava las estructuras familiares y fomenta la violencia.



Algunos también se muestran hostiles al principio de igualdad de género de la Convención y lo ven como una promoción de la homosexualidad, dada la no discriminación del pacto por motivos de orientación sexual.