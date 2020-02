Damasco acusa a Erdogan de mentir y no cumplir los acuerdos en Siria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Siria ha acusado este miércoles 5 de febrero del 2020 al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de mentir y no cumplir los acuerdos establecidos sobre Siria, al amenazar con atacar a las tropas sirias en el noroeste del país en medio de una escalada de tensión esta semana.

"Las declaraciones del líder del régimen turco reafirma que miente, engaña y falta el respeto a cualquier compromiso o acuerdo, tanto el acuerdo de Astaná como el de Sochi y el de Adana", dijo la agencia oficial SANA citando a una fuente oficial no identificada del Ministerio de Exteriores sirio.



La fuente oficial siria afirmó en la nota que "Siria asegura que el acuerdo de Adana impone la cooperación con el Gobierno sirio porque se considera un acuerdo entre dos países; por eso, Erdogan no puede actuar de forma individual según los artículos del acuerdo".



Esta declaración se produce horas después de que Erdogan amenazara con atacar al Ejército sirio si este no se retira de los puestos de observación turcos en la provincia de Idlib, considerado el último bastión de las facciones rebeldes en el noroeste de Siria.



"Dos de nuestros doce puntos de observación se encuentran detrás de la línea del Ejército sirio. Si el régimen no se retira en febrero, Turquía se verá obligada a tomar acciones por cuenta propia", advirtió el mandatario turco en un discurso en Ankara.



El Pacto de Adana de 1998, que es un base jurídica vigente, contempla que las tropas turcas pueden penetrar en territorio sirio hasta un máximo de cinco kilómetros y fue suscrito para contener las actividades del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado una organización terrorista por Turquía.



El pasado lunes se produjo una escalada de tensión por un ataque del Ejército sirio en Idlib en el que murieron ocho turcos, entre ellos cinco soldados, a lo que Ankara respondió con un ataque contra las fuerzas de Damasco, con decenas de muertos.



Rusia, que apoya militarmente al Gobierno del presidente sirio, Bachar al Asad, aunque mantiene buenas relaciones con Ankara, acusó ayer a Turquía de no cumplir con los acuerdos de Sochi, sellados entre Ankara y Moscú en 2018 para bajar la tensión en Idlib, al apoyar a las facciones opositoras en Idlib y que Moscú considera grupos "terroristas", así como por mandar más tropas a los puestos de observación que tiene en Idlib.



Como parte del acuerdo turco-ruso de 2018, ambos países instalaron puestos de observación con el fin de bajar la tensión en una zona desmilitarizada que rodea Idlib y alcanza Hama, Alepo y Latakia, aunque dicho acuerdo ha sido violado prácticamente a diario.



El Ejército turco mantiene doce puntos de observación en Idlib y alrededores, de los cuales dos están completamente asediados, mientras las tropas sirias se acercan a otras tres situadas alrededor de la localidad de Saraqeb, en Idlib.