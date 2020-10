Cada día se entregan 350 turnos para renovar los pasaportes en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Registro Civil trabaja con el 50% del aforo debido a la pandemia. Significa que cada día, la mitad de los usuarios son atendidos. La tarde de este martes 20 de octubre del 2020, Andrea Tufiño acudió a la sede de esta entidad, ubicada en la avenida Naciones Unidas y Amazonas, en el norte de Quito.

Llegó para averiguar cómo realizar la renovación de su pasaporte que caducó en junio del 2020. “Necesito urgente viajar en noviembre a los Estados Unidos, pero he tratado desde hace una semana de sacar un turno y no he podido”, dijo la joven.



Goldy Montenegro, coordinadora zonal 9 del Registro Civil, que abarca la oficina de Quito, indica que cada semana hay dos días en los que se abren los turnos. Solo esos días se entregan las fechas para la atención de usuarios. Dice que la gente debe revisar todos los días en la plataforma web del Registro Civil hasta que se habilite el botón de turnos para pasaportes. Según la funcionaria, no se puede anunciar qué días se abrirán estos turnos porque así evitan la filtración de información y que los tramitadores capten los turnos de atención. Tampoco se puede mantener el buzón de turnos abiertos porque “tendríamos copados hasta diciembre”.



A través de la página web se entregan 250 turnos diarios; 100 turnos adicionales se destinan a los “casos de emergencia”. Se considera una emergencia cuando una persona ya tiene pasajes de avión, cuando tiene ya una cita en alguna embajada o cuando necesita obtener el documento para realizar un viaje inesperado de estudios, salud o trabajo.



En ese caso, Montenegro recomienda que la persona se acerque a las oficinas del Registro Civil, ubicada en las avs. NN.UU. y Amazonas y solicite uno de los turnos de emergencia.



Si tiene más tiempo para renovar el pasaporte, entonces debe obtener un turno web y acudir a la fecha y hora señalada. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 y sábados de 08:00 hasta 14:00. La tarifa del pasaporte electrónico es de USD 90.



¿Cuáles son los requisitos?:



1. Comprobante de Pago



2. Cédula de Identidad



3. Pasaporte anterior para anulación



4. Carné de discapacidad (si lo tiene).



Procedimiento



1. Solicitar el servicio en el módulo de información, en el cual se verificará la fecha de la cita.



2. Cancelar el valor del trámite y solicitar un turno en el banco o punto de recaudación de la agencia.



3. Esperar su turno para el ingreso o validación de datos en el sistema, captura de huellas dactilares, toma de foto y captura de firma previa la impresión del formulario de pasaportes en el área de pasaportes.



4. Esperar que le llamen por el nombre, el operador de servicios previo la entrega realizará la validación biométrica de rostro o huella dactilar, y solicitará la firma física en pasaporte. El trámite demora un mínimo de 60 minutos.