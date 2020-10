82 835 personas visitaron las playas en este feriado

LEA TAMBIÉN

Las playas de Santa Elena y Esmeraldas fueron las más visitadas en este feriado. Así lo dio a conocer la tarde de este domingo 11 de octubre del 2020, el director del Servicio de Emergencia ECU 911, Juan Zapata.

En el balance preliminar que presentó el funcionario se estableció que 82 835 personas visitaron las playas en los últimos tres días. De estas, el 24% incumplió las medidas de distanciamiento y las recomendaciones de bioseguridad. Pese a ello no hubo emergencias en los balnearios.



Sobre los flujos vehiculares, Zapata señaló que todas las carreteras del país presentan una cantidad baja y moderada de automotores. “En comparación con los otros feriados no llegamos ni al 40% de lo que teníamos antes de la pandemia”, agregó.



Los indicadores que sí subieron fueron las emergencias por seguridad ciudadana, es decir las que están relacionadas con incidentes como robos, riñas callejeras, violencia intrafamiliar, lesiones, etc. De este tipo, se presentaron 29 683 llamadas de socorro, que corresponden al 75% del total de atenciones en el país. Con relación al feriado del 9 de octubre del año pasado, este tipo de incidentes aumentaron en un 6%.



Otros indicadores vigilados por el ECU 911 tienen que ver con la gestión de la pandemia del covid-19. Por ejemplo, en el país se reportaron 15 39 aglomeraciones, 591 fiestas con incidentes, 5 714 libadores en las calles y 4 260 escándalos en la vía pública.



Hubo además 265 incendios, la mayoría entre Latacunga y Quito. Sobre las atenciones a pacientes, en este feriado se presentaron 214 heridos. De estos 54 fueron en Quito. Hubo ocho fallecidos y tres corresponden a la capital.



Explosión en Cumbayá

En Quito, uno de los incidentes que produjo más heridos fue la deflagración de un tanque de gas en un local de comidas en Cumbayá.



Esteban Cárdenas, jefe del Cuerpo de Bomberos, dijo que hasta el momento el caso se maneja como explosión por acumulación de GLP. “Hay un desprendimiento de la manguera que va a la cocina. Cuando se hace la investigación se encontró eso y que el tanque de gas se había cristalizado, por lo tanto, la deflagración por gas licuado de petróleo es nuestra primera hipótesis”.