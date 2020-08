Los turistas llegan a las playas de Atacames para pasar los tres días del feriado del 10 de Agosto

LEA TAMBIÉN

Los pocos turistas que están en las playas de Atacames desde la mañana de este viernes 7 de agosto del 2020 disfrutan de un clima de 28 grados, bajo carpas y con suficiente espacio para departir.

Desde las 08:00, los restaurantes autorizados abrieron sus locales para la atención, aunque en el malecón de la playa circularon muy pocas personas a esa hora.



La vía de ingreso a la playa de Atacames, Tonsupa y Súa están descongestionadas, pero entre los dueños de hoteles creen que la reapertura es el primer paso para empezar un proceso de reactivación del sector.



Pasado el mediodía de este viernes, la Dirección Municipal de Turismo de Atacames ordenó el retiro de vendedores de cebiches en la playa, quienes se instalaron sin ningún permiso. Tampoco se autorizará el funcionamiento de esos locales en la arena.



Además se ordenó el retiro de personas que pusieron carpas y sillas en Atacames y Tonsupa, sin autorización de la Dirección de Turismo de Atacames. Todos deben cumplir con los protocolos y el aval de Turismo, se explicó.



La directora de Turismo de Atacames, Nancy Basurto, dijo que los operativos en la playa van a continuar. Allí no se permite la presencia de vendedores ambulantes, por seguridad de los turistas y los mercaderes.



El trabajo de control también lo realiza la Intendencia de Policía, que revisó que las cebicherías, restaurantes y hoteles autorizados cumplieran con las medidas de bioseguridad.



Joffre Velasco, intendente de Policía de Esmeraldas, precisó que los controles se centrarán en los cinco balnearios de Atacames, Súa, Tonsupa, Same y Tonchigüe, reabiertos desde el 5 de agosto.



En las playas de Same y Tonchigüe, la presencia de turistas es muy baja, de acuerdo con la Dirección de Turismo de Atacames, pero eso podría cambiar el fin de semana, por ser una zona altamente turística y existen departamentos privados en el sector.



El exvicepresidente de la Cámara de Turismo de Atacames y empresario hotelero, Alfonso Aparicio, dice que mañana después del mediodía sabrán cómo será el feriado, porque se aspira que los turistas lleguen esta tarde y mañana temprano.



Uno de los sitios que continúa con visitas del turismo nacional e interno es el mirador del ‘Peñón del Suicida’, que recibió a personas que fueron a contemplar la playa desde lo alto.



El lugar ha sido adecentado y solo se permite la venta de bebidas sin alcohol, cocos helados y frutas para los turistas. Un equipo de Municipio de Atacames se encarga de exigir el uso de la mascarilla.



La Asociación de Tricimoteros de Atacames realizó la desinfección de sus unidades para ofrecer el servicio a quienes lleguen.



Quienes laboran pasaron las pruebas rápidas de covid-19, a través de un trabajo realizado entre la Fundación Raíz y Caemba, y el Ministerio de Salud Pública, que se sumó al trabajo con operadores y prestadores de servicios en Atacames.