Pocos turistas llegaron a Imbabura en las primeras horas del feriado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El número de visitantes que arribaron a la provincia de Imbabura, ubicada en el norte de Ecuador, hasta el medio día de hoy, 8 de agosto del 2020, fue reducido. Es un panorama desalentador para esta localidad ubicada en el norte de Ecuador, durante el primero de tres días del feriado por el 10 de Agosto.

El poco movimiento de viajeros fue evidente en destinos turísticos como la laguna de Yahuarcocha, el principal atractivo de Ibarra, y en Atuntaqui, famosa por su industria textil.



En Yahuarcocha la mayoría de negocios, como restaurantes y bares, estuvieron vacíos. Patricia Flores, administradora de uno de los dos puestos de alquiler de botes que hay en la laguna, aseguraba que entre las 09:00 y 12:30 había rentado apenas dos de los 10 botes que dispone para el alquiler. También tiene dos lanchas, con capacidad para 15 personas, que permanecían ancladas.



“Esperábamos que llegue más gente. Pero, la amenaza del coronavirus y la falta de plata afectan a todos. Espero que mañana sea mejor”. Así comentaba la emprendedora, que logró reabrir su negocio este mes, luego de 120 días de paralización obligada.

En los locales hay anuncio de descuentos de hasta el 50% por la compra de mercadería. Foto: EL COMERCIO



En Atuntaqui los almacenes de ropa y artículos para el hogar abrieron sus puertas desde muy temprano. Junto a las puertas se colocaron bandejas con químicos antibacteriales, para la desinfección del calzado, y dispensadores de alcohol, para las manos. En los ventanales hay anuncio de descuentos de hasta el 50% por la compra de mercadería.



Sin embargo, prácticamente en la mañana no hubo visitantes. Esa imagen contrasta con la de calles y almacenes abarrotados de gente, como ocurrían antes durante los fines de semana y feriados.



Un motivo que pudo influir para que haya disminuido la llagada de turistas también es que el transporte interprovincial desde y hacia Imbabura continúa suspendido. Aún no se puede realizar viajes, por ejemplo, desde Ibarra a Quito y viceversa. La terminal terrestre sigue cerrada para este servicio. Solo está operando el transporte interno, entre parroquias y cantones.



Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Hoteleros de Imbabura, considera que esta vez no había mayores expectativas para la llegada masiva de visitantes. Es por eso que incluso el dirigente no abrir su hostería.