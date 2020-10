Ningún turista ecuatoriano puede ingresar a Europa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las aerolíneas Air Europa e Iberia conectan, en la actualidad, a Ecuador con Madrid (España) y KLM con Ámsterdam (Holanda). Desde esas ciudades europeas, los pasajeros pueden hacer conexiones a otros destinos internacionales.

Pero qué pasa con el escenario de la segunda ola de la pandemia de covid-19 que se registra en Francia, España, Alemania, entre otras naciones de Europa, que ha llevado a endurecer las medidas de restricción. Hasta ahora el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional no ha emitido ninguna resolución sobre el tema.



Actualmente, ningún turista puede ingresar a Europa, sino únicamente los que sean europeos y los residentes en los países de la Unión Europea, explica Luis Galárraga, vocero de la concesionaria Quiport, que opera el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.



En cambio, para el ingreso al Ecuador se mantienen las regulaciones establecidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. Es decir, el viajero debe presentar una prueba RT-PCR negativa con una vigencia de hasta 10 días y no tener síntomas al momento de arribar al país. En ese caso no deberá cumplir el Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) y podrá circular libremente en el territorio continental.



Si el viajero arriba desde el exterior sin la prueba RT-PCR deberá cumplir de inmediato el aislamiento obligatorio y tendrá que realizarse esta prueba en los laboratorios acreditados por el Gobierno ecuatoriano y asumir el pago.



Además, el pasajero debe llenar a su arribo los formularios Migratorio Especial y de Declaración de Salud, de acuerdo con información de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).



En la actualidad, AirEuropa opera dos veces a la semana a Madrid. En cambio, Iberia mantiene tres vuelos semanales entre Quito y Madrid y desde diciembre de 2020 podría aumentar hasta cinco.



El próximo lunes 26 de octubre de 2020, Iberia presentará su plan de invierno para América Latina. Ese mismo día, también, lo realizará la aerolínea KLM. Esta última compañía vuela cuatro veces semanales en la ruta Quito-Guayaquil-Ámsterdam y desde diciembre subirá a cinco.



Ambas empresas insisten en la seguridad de volar. Sus representantes destacan los sistemas de flujo de aire de los aviones, los filtros de aire de partículas de alta eficiencia, la barrera natural del respaldo, el flujo de aire descendente y las altas tasas de intercambio de aire.



De acuerdo con información de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), desde comienzos de 2020 se notificaron 44 casos de covid-19 que podrían estar asociados a un viaje aéreo. En ese mismo periodo cerca de 1 200 millones personas han volado a escala mundial.



Por otro lado, diciembre es el mes donde históricamente más emigrantes han retornado al Ecuador para pasar con sus familias Navidad y Año Nuevo. Hay quienes están planeando su retorno, pero otros como Carlos Cabrera, quien reside en la ciudad española de Bilbao desde hace 15 años, decidió quedarse porque cambió de empleo y no tiene vacaciones. Además, dice, que la situación económica está complicada.



Otro ecuatoriano que retornaba todos los años era Homero Quezada, quien vive en Milán (Italia) desde hace 18 años. “La prioridad es quedarse para mantener el trabajo y hay temor a contagiarse”.