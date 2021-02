Turistas se adelantaron al feriado de Carnaval y llenaron hoteles de Villamil Playas y Santa Elena

Las imágenes de videovigilancia del sistema ECU-911 dieron cuenta de largas filas de vehículos retornando la noche del domingo 31 de enero de 2021 a Guayaquil, pasadas las 21:00, con tráfico nutrido circulando por la vía a la Costa a baja velocidad hasta 30 kilómetros antes de llegar a la ciudad.

Los turistas se adelantaron el fin de semana al feriado de Carnaval, previsto entre el sábado 13 y martes 16 de febrero, mientras el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional evalúa si toma medidas para evitar aglomeraciones en esas fechas.



Los gremios turísticos de General Villamil Playas, en Guayas, y de la provincia de Santa Elena registraron alta ocupación hotelera, aún con la incertidumbre de si las playas cerrarán en Carnaval. Los hoteles pueden ocupar todas sus habitaciones controlando aforos en zonas comunales.



“Fue un fin de semana excelente, nos da un respiro económico a un sector golpeado durante casi un año”, indicó Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo de Playas. La dirigente sostiene que el hotelería está en problemas para pagar salarios y servicios. La ocupación hotelera en Villamil Playas alcanzó el fin de semana un 90%, dijo.



“El comentario de los turistas es que se habían adelantado a un posible cierre en Carnaval”, agregó López. “El COE nacional siempre emite sus resoluciones a última hora, por eso la zozobra. El mar es salud, queremos y necesitamos trabajar, ya hemos perdido los feriados del 1 de noviembre, 25 de diciembre y 1 de enero”.



Carlos Abad, presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Santa Elena, informó que los hoteles de la parte norte de la provincia registraron entre un 75 y 100% de ocupación dependiendo el sector, con un porcentaje menor en el balneario de Salinas.

“El Carnaval es incierto. No se sabe con qué van a salir las autoridades nacionales a última hora como ya es costumbre. Si nos preparamos y nos cierran a última hora quedamos más endeudados. Y si no nos preparamos y nos dejan trabajar, no estaremos listos”, cuestionó.



El Municipio de Santa Elena, con 22 playas abiertas al público en horario de 8:30 a 17:00, apunta a la reactivación del sector turístico, uno de los más golpeados en la pandemia y del que dependen 7 000 familias en el cantón.



“Para Carnaval seremos más estrictos con el control del aforo y distanciamiento”, adelantó Cesar Pinoargote, director de Riesgos del Municipio. “Planificamos el cierre de playas con ayuda de la Policía y la Comisión de Tránsito una vez cumplido el aforo, con prioridad al turismo que llega a los hoteles, una medida que ya tomamos en diciembre en Ayangue”.

Agentes de control municipal y de la Policía se apostarán en las playas de Ballenita, Punta Blanca, Ayangue, Montañita y Chulluype para limitar el acceso de público, de presentarse afluencia excesiva. En el caso de cierre controlado solo se permitirá el ingreso a las turistas con reservas en hoteles o quienes tengan una propiedad o residencia en el lugar.