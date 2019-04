Cuerpo de joven francés que murió ahogado en río Puyo fue rescatado

LEA TAMBIÉN

El cuerpo del joven francés Marie Thibaud Charles Nirina, de 23 años, fue rescatado por los equipos de socorro de los cuerpos de Bomberos de Shell y de Puyo, la mañana de este martes 9 de abril del 2019.

El turista murió mientras se bañaba en las aguas del río Puyo, en la Amazonía, cuando en forma inexplicable fue arrastrado por la corriente. El hecho ocurrió a las 17:40 de este lunes 8 de abril.



Una llamada del Sistema ECU 911 puso en alerta a los rescatistas. Patricio Flores, comandante del Cuerpo de Bomberos de Shell, contó que tras conocerse la emergencia se trasladaron a la comunidad Guayuri del sector Pomona de la parroquia Shell, donde ocurrió el percance.



“Una habitante del sector narró que trató de rescatarle, pero no se movía y estaba rígido, y se soltó luego fue arrastrado por la corriente”, explicó Flores.



Posteriormente, pidió auxilio a los compañeros que se bañaban cerca al sector. El personal organizó el operativo de rescate que se inició a las 06:00 de hoy, martes 9.



Con el apoyo de dos botes, tres kayaks y con equipos de buceo iniciaron la búsqueda en una poza del sector. También participaron los habitantes de la zona. Tras tres horas de rastreo en una distancia de dos kilómetros lograron localizar el cuerpo del joven.



Personal de la Dinased y de Criminalística de la Policía junto con la Fiscalía de Pastaza realizaron el levantamiento del cuerpo que fue conducido hasta el cementerio de Puyo. La información fue notificada a la Embajada de Francia en Ecuador.



Flores explicó que se presume que el joven sufrió un golpe y perdió el conocimiento, porque no hizo ninguna acción de pedir ayuda. Al momento de rescatar el cuerpo tenía un hematoma en la cabeza, se cree que se clavó de cabeza y chocó con una piedra. Se espera el informe de Medicina Legal para determinar las causas de su muerte.



Horas antes Marie Charles Thibaud con otro grupo de turistas realizaron ‘trekking’ en la selva durante 14 horas, luego retornaron a Guayuri para asearse y refrescarse en río Puyo. La parte donde ocurrió el accidente no era profunda.