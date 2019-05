Movimiento turístico moderado se reportó en la Sierra Centro

LEA TAMBIÉN

Las calles, restaurantes y zonas de interés turístico de Chimborazo, Tungurahua y Pastaza registran una afluencia moderada la mañana de hoy, sábado 25 de mayo del 2019. Establecimientos de Baños y Puyo, las zonas turísticas más concurridas, trabajan al 90% de su capacidad.

Según los operadores turísticos el movimiento es entre medio y alto, comparable al de “un buen fin de semana”, pero no se siente el ambiente de feriado. En Baños, un cantón con unas 8 000 plazas hoteleras, la ocupación llegó al 85% y se prevé que descenderá en la tarde.



“Teníamos expectativas bajas para este feriado porque las reservaciones no superaban el 60% de las habitaciones, pero la ocupación subió ayer. No estamos llenos, como solemos estar en otros feriados, sin embargo, es un buen fin de semana”, cuenta Martín Dyllon, de la Cámara de Turismo de Baños de Agua Santa, y propietario de la hostería Agoyán.



Él explica que todos los feriados dinamizan la economía para el sector turístico, sin embargo, el feriado del 24 de mayo no es uno de los más concurridos del año. Además, el asueto estuvo demasiado cercano al del pasado 1 de mayo.



En Puyo, capital de Pastaza, el ambiente es similar. Allí los hoteles alcanzaron cerca del 70% de ocupación, (hay unas 6 000 plazas).



“No teníamos expectativas para este feriado porque no suele haber ocupación alta como en Carnaval o Año Nuevo. Ha sido un fin de semana con un movimiento similar al usual”, cuenta Marco Pineda, operador turístico.