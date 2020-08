El turismo local y de naturaleza movió el feriado en Cuenca

LEA TAMBIÉN

En la capital azuaya los tres días del feriado –del 8 al 10 de agosto del 2020- tuvo poco movimiento. Más familias prefirieron los espacios abiertos y el turismo de naturaleza, para evitar el contacto con la gente y una posible propagación del covid-19.

El Parque Nacional Cajas (PNC), ubicado a 35 minutos de la ciudad, trabajó a su máxima capacidad de aforo, en los senderos uno, La Toreadora y Llaviuco, que son los más visitados, por ser de fácil acceso y de cortos recorridos.



El sábado 8 ingresaron 240 turistas y el domingo 9 fueron 334, dijo la técnica, Margarita Riquetti. El PNC tiene ocho rutas y cinco senderos que incluyen cerros, lagunas, pajonales y una amplia biodiversidad en flora y fauna, para acceder.



Otros espacios visitados fueron las grietas de El Plateado, un nuevo destino descubierto en la parroquia rural de Nulti, y la ruta del río Yanuncay-Soldados, entre las parroquias San Joaquín y Chaucha. A estos lugares de montañas ascendieron ciclistas y familias que aprovecharon para hacer camping.

En estos espacios no hubo aglomeraciones. Los grupos respetaron el distanciamiento físico y las personas disfrutaron caminando por los improvisados senderos de las montañas, tomándose fotos o descansando en algún mirador.



Bajo ese panorama el turismo local movió un poco el feriado. Pocas familias de otras ciudades llegaron a Cuenca. Por eso, de los 50 hoteles abiertos, algunos no tuvieron huéspedes y otros como el Four Points By Sheraton recibieron a más de 30 visitantes.



Para el administrador, Hugo Rivera, fue la mejor época desde que abrieron el servicio dentro de la emergencia sanitaria, el pasado 1 de junio. Pero no llenaron su máximo aforo. “El sábado tuvimos 24 habitaciones ocupadas y el domingo 20”.

Este hotel tiene 120 habitaciones y podían laborar con 60. Para atraer a los visitantes ofrecieron la promoción de USD 99 por habitación (dos personas) por día, incluido el desayuno y la cena “para evitar que las personas salgan en la hora del toque de queda”, dijo Rivera.



Este martes 11 de agosto, la Asociación Hotelera del Azuay hará un balance de la ocupación que tuvieron en el feriado del 10 de agosto, por el Primer Grito de Independencia de Ecuador.