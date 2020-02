Tungurahua, Manabí y Santa Elena lucieron abarrotadas durante el primer día del feriado de Carnaval 2020

LEA TAMBIÉN

Los turistas disfrutan del Feriado de Carnaval en las playas de Manabí y Santa Elena. Otra de las opciones fue Ambato, con las actividades por la Fiesta de la Fruta y de las Flores (FFF).

Plazas, mercados, recintos feriales y casas patrimoniales lucieron abarrotadas este sábado 22 de febrero del 2020. Las actividades se iniciaron con la bendición de la fruta, las flores y el pan, en el atrio de la Catedral, y continuaron con la coronación simbólica de las reinas en los mercados y plazas. En la noche se realizó el Festival Internacional del Folclor y el encuentro de luces y flores.



Datos de la Cámara de Turismo de Tungurahua informaron que hay un 90% de la ocupación hotelera de Ambato y se copará este domingo. Hay visitantes de Quito, Cuenca, Santo Domingo, Guayaquil y de ciudades cercanas.



“Hay varios eventos bonitos que se disfrutan. Nos quedaremos al desfile de hoy”, dijo el turista Alejandro Castro.

Xavier Altamirano, Gabriela Rodríguez y Manuel Caizabanda, en la bendición de las flores. Foto: Raúl Díaz para EL COMERCIO

En Salinas, la avenida Malecón lució congestionada pasado el mediodía de este sábado. Una camioneta municipal advirtió, con altavoces, que la playa estaba lista para ser disfrutada sanamente, y que también habría estrictos controles para evitar el consumo de alcohol.



Así arrancó el feriado de Carnaval en el balneario peninsular, cuya ocupación hotelera llegó al 70%. Hoy está previsto que llegue al 80% y mañana al 100%.



Este sábado, la jornada empezó en la mañana con un clima fresco, 28 grados centígrados. Entre las 09:00 y 10:00, la playa peninsular estuvo copada por unos pocos turistas que, en su mayoría, eran de Azuay, Pichincha, Loja, Tungurahua y Cañar. Pero pasado el mediodía hubo un mayor movimiento por los visitantes que llegaron desde Guayaquil.



Carlos Redrován llegó a Salinas desde Cuenca. Lo hizo junto a cuatro familiares. “Espero que todos estos días no se llene la playa, porque si no se volvería caótico y no se puede disfrutar; por ahora todo ha estado perfecto”, contó.



Otros de los sitios concurridos fueron La Lobería y La Chocolatera, también ubicadas en Salinas. En la primera localidad, varios surfistas aprovecharon el feriado para practicar el deporte acuático.



Carlos Abad, presidente de la Cámara, afirmó que otras playas como Ballenita, Manglaralto, Olón y Montañita han llegado ya a un 100% de ocupación hotelera.



En el caso de Salinas, contó que se trabajó con varias instituciones, autoridades y representantes del Comité Cívico, para tomar medidas que eviten altercados en la playa por el consumo de bebidas alcohólicas.



El sector comercial también tiene sus expectativas. Roberto Tomalá, quien vende hace 20 años granizados, espera que este sábado las ventas lleguen a USD 180. Ofrece dos presentaciones, que cuestan USD 1 en bandeja o USD 0,75 en un vaso.



En Manabí, la llegada de los turistas a las principales playas empezó al mediodía de ayer. Las vías de acceso a los balnearios de Crucita, en Portoviejo, y El Murciélago, en Manta, lucieron congestionadas de vehículos. Turistas de la Sierra y de Colombia y también visitantes de otros cantones de Manabí accedían poco a poco a estas playas.



En Manta, donde se espera el arribo de 100 000 turistas en estos tres días del feriado de Carnaval, los visitantes llegaron alentados por los shows.



La noche de ayer estaba prevista la presentación del cantante Sebastián Yatra; y hoy se espera al grupo Gente de Zona.



En las vías de Manabí, tanto policías como agentes de tránsito municipal controlaban el tráfico en las rutas.



El ECU-911 instaló dos cámaras en la playa El Murciélago, para controlar las novedades durante los conciertos y la estancia de turistas. El Municipio de esta ciudad también ubicó cámaras y megáfonos para alertar posibles situaciones a los viajeros.