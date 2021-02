En Tungurahua y Cotopaxi se clausuraron discotecas y fiestas clandestinas durante el feriado

Fiestas clandestinas, corridas de toros, discotecas que no respetaron los aforos y el horario de funcionamiento fueron clausuradas en Salcedo, en Cotopaxi, y Ambato, Tisaleo, Quero y Baños de Agua Santa, en Tungurahua, durante el feriado de carnaval. El personal de la Policía Nacional, el Ejército, el Municipio y de la Intendencia realizó los operativos.

En la parroquia Yanayacu del cantón Quero, en la provincia de Tungurahua, se suspendió una corrida de toros con la asistencia de más de 100 personas. Diego Flores, intendente de Policía de Tungurahua, explicó que en los cuatro días del feriado se realizaron 82 operativos y 102 controles.



Dijo que en las visitas se suspendió un baile popular en la parroquia Picaihua, localizado al oriente de Ambato. También una pelea de gallos en el cantón Tisaleo donde participaban 250 personas.

Una fiesta clandestina en la laguna de Yambo, en Cotopaxi, fue clausurada. Foto: Cortesía

Indicó que en la ciudad de Baños de Agua Santa se clausuraron 4 discotecas, dos por no cumplir el horario de funcionamiento y un número similar por no cumplir con el 30% de aforo. “La medida adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de no realizar los programas de la Fiesta de la Fruta y el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades de la gente, ayudó a que no haya mayores problemas de aglomeraciones”.



En Cotopaxi una fiesta clandestina fue desarticulada por las autoridades del Municipio del cantón Salcedo con el apoyo del personal de las Fuerzas Armadas a través del Ala de Transporte N°11. El programa sin autorización se cumplió en la laguna de Yambo.



Las autoridades también clausuraron varios locales comerciales por vender, pese a la prohibición, de licor.