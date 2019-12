Tungurahua registra 55 casos de suicidio entre enero e inicios de diciembre del 2019

LEA TAMBIÉN

Dos personas más se sumaron a las estadísticas de suicidios en la provincia de Tungurahua. Según la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), en lo que va de enero y los primeros días de diciembre del 2019 se registraron 55 casos.

El primer se registró el domingo 1 de diciembre del 2019 en la parroquia Pilahuín donde José C., de 43 años, se ahorcó a las 15:00. Los familiares le bajaron para tratar de salvarle, pero al pasar los minutos se comprobó su deceso.



Luis Palacios, encargado de la Dinased de Tungurahua, dijo que José C., presentaba un surco incompleto en el cuello ocasionado por la cuerda que utilizó para colgarse de un árbol. “Conocemos que la madrugada del domingo pasado retornó a casa en estado etílico y agredió físicamente a su esposa e hija. Luego salió de la vivienda, amenazando que se suicidaría, tras unos minutos desapareció del lugar hasta que su sobrino lo encontró colgado”.



Otro caso ocurrió en la hacienda Victoria de la parroquia de San Andrés del cantón Píllaro. Julio T., de 41 años, se inmoló al amarrarse contra una viga de la puerta de ingreso a la casa de su madre.



Según Palacios, los familiares del fallecido detallaron que hace 10 años se separó de su esposa e intentó retornar a casa, pero al no conseguir su objetivo decidió matarse. Los levantamientos de los cuerpos efectuaron los agentes de Criminalística y de la Fiscalía de Tungurahua.



Palacios aseguró que con las dos muertes subió a 55 el número de personas suicidadas en la provincia, mientras que el año anterior se registraron 73 casos. “Diciembre es el mes más conflictivo del calendario donde ocurren más inmolaciones. Estamos trabajando en la campaña ‘Minga por la vida’, para bajar los índices de suicidios.



Esta actividad está a cargo de la Gobernación de Tungurahua con el apoyo de la Policía Nacional y otras instituciones. “Los casos de suicidios no son investigados porque es una autoeliminación de las personas y no hay la participación de otras”, aseguró Palacios.