Un tumbado del hospital José Carrasco Arteaga guardaba medicinas

Una persona separada del cargo y una investigación abierta en la Fiscalía son parte de las acciones emprendidas por la Dirección Administrativa del Hospital del IESS José Carrasco Arteaga de Cuenca, por la mala disposición de los medicamentos.

Las investigaciones por este caso empezaron en septiembre del 2019 tras el último examen de la Contraloría que detectó la caducidad de medicinas, pero también por la constante queja de afiliados por la falta de fármacos en el hospital.



Según el director provincial del Seguro Social, Carlos Orellana, en los recorridos iniciales encontraron cantidad de medicamentos dispersos en más de 70 espacios diferentes de las áreas: escritorios, cajas, cajones, entre otros espacios y sin un registro de control.



Pero lo más extraño –dice Orellana- fue encontrar una bodega en el tumbado de uno de los pisos. Por este hecho, en diciembre de 2019, fue separada del cargo la persona que estaba a cargo de la bodega de las medicinas e insumos.



Según Orellana, desde hace más de 10 años no se hacía la constatación de las bodegas y por lo tanto no había un control ni revisión de los insumos. Por eso, el equipo técnico del Seguro Social solicitó al responsable de cada área que presenten un informe sobre el uso de fármacos.



Ese documento sirvió para que la Dirección Administrativa presente la denuncia en la Fiscalía y este viernes 31 de enero de 2020 entregarán el informe final de los hallazgos encontrados. Además, solicitarán a la Contraloría un nuevo examen especial.



El último informe de la Contraloría (julio 2019) determinó que en el hospital José Carrasco dejaron caducar medicinas por un monto de USD 23 443, en el período comprendido entre el 1 de enero del 2017 y 30 de septiembre del 2018.



Entre ellos estaban el Darunavir y el exemestano, que se utilizan para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y del cáncer de mama, respectivamente. Y que los responsables de esta área no hicieron el seguimiento para el retiro oportuno de los mismos.



Asimismo, se detectó que hubo préstamos de medicamentos e insumos de esta casa de salud a 12 entidades del IESS a escala nacional y nueve del Ministerio de Salud Pública por un monto de USD 328 750 y sin que hayan sido devueltos.



Tras el último hallazgo de las medicinas dispersas, se intenta poner en orden la casa y la primera tarea fue ubicar una bodega única que mantienen un estricto control de los fármacos que ingresan, que salen y de los que están por caducar.