Testimonio de un hombre de 60 años víctima de asalto: Salí con mi bici y en la subida a la Ruta Viva un tipo bajó de un carro con una pistola

La gente de Tumbaco vive con preocupación e incertidumbre. Aseguran que bandas de delincuentes asaltan a cualquier hora del día a los peatones. También arrebatan las bicicletas a las personas que salen a hacer deporte a cualquier hora del día. Por eso, realizarán una marcha en contra de la inseguridad el próximo viernes 29 de febrero, a las 08:00.

El último robo se reportó a las 05:15 de hoy, viernes 21 de febrero del 2020. Desconocidos le arrebataron la bicicleta de alta gama a un hombre de 60 años.



A continuación su testimonio:



“Me atracaron en el barrio La Dolorosa a las 05:15. A esa hora, salí a hacer deporte con mi bici de carreras. Siempre recorro la ciclovía, el sector de Las Fuentes, subo a la Ruta Viva y así sigo avanzando en mi camino.



Ayer me fue muy bien y salí a las 09:00. Pero hoy decidí hacerlo desde las 04:50. Todo transcurría con normalidad y, en una calle de subida a la Ruta Viva, un carro circulaba en contravía. En ese momento curvó e inmediatamente, avanzó hacia mí y me iluminó con las luces.



Todo fue instantáneo. El conductor no se bajó, pero un tipo con una pistola salió del lado del copiloto. Le acompañaban otros dos individuos que iban en el asiento posterior. Yo inmediatamente pensé que me iban a asaltar y me asusté, pero al final mantuve la calma. Con palabras soeces me pidió el dinero que llevaba. Le contesté señor por favor discúlpeme, pero no traigo plata, solamente hago deporte.

Me metió la mano en el bolsillo de la camisa y se sacó la radio con la que escucho música para distraerme. Luego me sacó el reloj, encontraron los USD 3 que siempre llevo como sueltos, pero no los tomaron. En esos instantes, uno de los hombres que lo acompañaban se llevó mi bicicleta.



Me apuntaban con el arma, pero me mantuve tranquilo. Me rebuscaron y por suerte no se llevaron las llaves de mi casa. También me quitaron los lentes que llevaba puesto. No tenía teléfono celular, lo dejé en mi vivienda.



En un momento, ellos discutieron y uno le reclamó a otro: ¿por qué le robas la bicicleta? Mientras ellos gritaban, yo me senté en el piso asustado, temía que me hicieran daño. Al final se subieron en un carro amarillo tipo taxi y huyeron.



Comencé a caminar hasta llegar a una urbanización. Allí le pedí ayuda al guardia de seguridad y le conté lo que me pasó. Me dijo que minutos antes observó a tres tipos que se movilizaban en un carro. Uno manejaba una bicicleta e iba delante del resto.



En esta tarde tengo previsto presentar la denuncia en la Fiscalía. Es la primera vez que me sucede algo así”.