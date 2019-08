José Carlos Tuárez dice que se tomará un tiempo para meditar

LEA TAMBIÉN

En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) hay poco movimiento, tras la decisión de la Asamblea Nacional de censurar a los consejeros de mayoría: José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio.

La mañana de este jueves, 15 de agosto del 2019, Tuárez acudió a la sede del organismo, pues aseguró que “aún no recibe la notificación de la Asamblea” para dejar su cargo. Sin embargo, dijo que espera que el documento arribe en el transcurso del día.



El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la censura es de aplicación inmediata. Johana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, dijo que entre hoy y mañana se notificará la censura a los cuatro vocales destituidos.



Además, agregó que el presidente del Legislativo, César Litardo, deberá notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se tramite la posesión de los cuatro nuevos consejeros suplentes, quienes ocuparán el lugar de los vocales que se principalizarán.



Cedeño agregó que el expediente del juicio político contra los cuatro consejeros censurados, que tiene más de 1 600 páginas, también será remitido a la Fiscalía y Contraloría.



Cerca del medio día Tuárez recibió a la prensa en su despacho y aseguró que se irá “con la frente en alto”. Dice que aún tiene un año de permiso de exclaustración y que se tomará un tiempo “para meditar”. El expresidente del organismo cree que su principal error en los dos meses de su gestión fue “no agachar la cabeza ante los poderes políticos y económicos”.



El Fray negó haber tenido acercamientos con integrantes de la denominada Revolución Ciudadana y dijo ser víctima de una persecución. También desestimó la acusación de que cuenta con un patrimonio que supere los USD 300 000. “Eso es mentira, revisen en la Contraloría, (mi patrimonio) no llega a USD 40 000”.



Si bien Tuárez indicó que por el momento no tiene aspiraciones políticas, dijo que si “el pueblo lo considera y si es necesario, deberá pensar si se postula para un nuevo cargo en un futuro”.



En los despachos de Walter Gómez y Verónica Desintonio hubo poco movimiento. Según personal de la institución, los consejeros habrían retirado parte de sus cosas la noche del miércoles, después de la sesión parlamentaria en la que se oficializó su destitución.



Ahora, la expectativa radica en la principalización de los cuatro consejeros suplentes y en la elección de las nuevas autoridades del Cpccs. Según la consejera María Fernanda Rivadeneira, una vez que se notifique a los cuatro consejeros censurados, se auto convocarán con los nuevos vocales que asumirán el cargo para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la institución.



La funcionaria cree que se debe llegar a un consenso para el efecto. Además, dijo que a su criterio la vía para limitar las funciones del Cpccs o eliminar el organismo es mediante una Asamblea Constituyente y no a través de una reforma parcial a la Carta Magna, como lo impulsa el movimiento Ahora.