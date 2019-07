El cura Tuárez dice que agotará las instancias en Ecuador para ir a la CIDH

LEA TAMBIÉN

La aprobación del matrimonio igualitario fue lo que motivó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) a intentar una revisión de la designación de los jueces de la Corte Constitucional.

José Carlos Tuárez, presidente del Cpccs, en una entrevista radial para Sono Onda de Portoviejo, la mañana de este jueves 25 de julio del 2019 dijo que “el 80% de ecuatorianos está en contra de esa decisión” y por eso se plantearon esa acción.



La conformación de esa comisión fue lo que motivó demandas penales y un pedido de juicio político en la Asamblea Nacional en contra de los cuatro vocales de mayoría del Cpccs que aprobaron esa resolución.



Para frenar la interpelación en el Legislativo, Tuárez presentó un pedido de medidas cautelares en la Unidad de la Familia de Ibarra. Esa acción fue negada la mañana de ayer, miércoles 24 de julio, por la jueza María de las Mercedes Cuastumal. La jueza argumentó que no ha existido una vulneración de los derechos constitucionales porque no han iniciado los juicios políticos.



Ese pedido de medidas cautelares es parte de las acciones legales que Tuárez quiere agotar en la justicia ecuatoriana para después recurrir a instancias internacionales, en caso de ser removido del cargo.



“Hay que agotar todas las instancias de la justicia del Ecuador para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si la justicia nacional no funciona, entonces funcionan las cortes internacionales”, señaló Tuárez.



El principal del Cpccs insistió en que detrás de este proceso para su interpelación está Guillermo Lasso, dirigente de Creo. Además señaló que las medidas cautelares le fueron negadas “porque los jueces se siente presionados”.



Acusó a Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, de ejercer dicha presión ya que es uno de los llamados a conformar la comisión para la evaluación de los jueces.



Reunión del Pleno



Al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) le tomó dos horas aprobar el orden del día. La mañana de este jueves, en la sesión convocada para las 11:00, estaba prevista la aprobación del reglamento de funcionamiento interno pero no fue tratado.



De acuerdo con la Ley del Cpccs, ese reglamento debía ser aprobado hasta 30 días después de la posesión del nuevo Consejo. Los siete vocales asumieron el cargo el pasado 13 de junio del 2019.



El secretario del Cpccs, Edison Burbano, informó que aún se perfeccionaba el documento para que sea discutido en el Pleno. Por ello sugirió que se aplace su tratamiento.



Sin embargo, la consejera Victoria Desintonio consideró que era necesaria una consulta a la Corte Constitucional (CC) sobre si es factible o no cambiar el reglamento que utilizó el Cpccs Transitorio.



Desintonio adujo que, con base en los últimos acontecimientos sobre el pedido de juicio político que argumenta que violentaron un dictamen de la CC, era necesario pedir esa aclaración.



Dicho dictamen establece que el Cpccs definitivo no puede revisar lo actuado por el Transitorio en el ejercicio de sus facultades extraordinarias; es decir: evaluar y cesar autoridades de control, así como de elaborar los mandatos para los concursos de nombramiento de las nuevas autoridades.



Para Desintonio, el reglamento de funcionamiento interno del Cpccs podría estar dentro de las decisiones con base en las atribuciones extraordinarias del Transitorio.



Al final, se decidió solo retirar del orden del día ese punto y tratarlo en una próxima sesión.



Tras ponerse de acuerdo en el nuevo orden del día, el presidente José Tuárez decidió que haya un receso y se retome la sesión a las 15:00 de hoy.