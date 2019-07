Tuárez dice que su patrimonio lo ha ganado trabajando por el bien

LEA TAMBIÉN

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos Tuárez, se refirió a su patrimonio en Una entrevista difundida hoy, jueves 18 de julio del 2019, en el canal de YouTube Sin corbata, con Kevin Chalco.

El titular del Cpccs dijo que "todos sus dineros son lícitos". Además mencionó que él no tiene "una millonada”.

Tuárez señaló en esa entrevista de la cual sólo se han difundido extractos, que no tiene problemas con la Unidad de Análisis y Económico (UAFE).



De acuerdo con la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI), el patrimonio de Tuárez asciende a USD 372 000. "Tengo un pequeño patrimonio como es el derecho de todos los ecuatorianos que hayamos trabajado por el bien. Nadie me puede acusar de que me he robado un centavo de nadie", dijo sobre su patrimonio.



Tuárez es sacerdote de la la Orden de los Dominicos.