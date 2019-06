¿Por qué se disculpó José Tuárez, nuevo presidente del Cpccs?

LEA TAMBIÉN

El flamante presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el sacerdote José Carlos Tuárez, aseguró que se disculpa por unas declaraciones que dio a un medio digital, en las que aseguraba que solo hablaría con funcionarios de su categoría.

“Están sacando de contexto nuestras palabras. Si he ofendido a alguien, pido disculpas oportunas, retiro aquellas palabras. Yo converso con todo el mundo, pero fue un momento que me sentí presionado”, dijo Tuárez en su primera rueda de prensa como presidente del Cpccs.



Tuárez fue invitado al programa Bajo la lupa la semana pasada, según refirió él mismo a este Diario. Allí dijo lo siguiente: “Vea, presidente Moreno, no señores ministros, a usted. No voy a ir a causar caos, vamos a trabajar tranquilos, pero ayúdenos a ayudar. Entonces hay que hablar con Inmobiliar para que se dé un mejor edificio y se brinden las facilidades al Consejo de Participación y Control Social, que sería bien visto por los ecuatorianos”.



En ese momento el periodista le explica que se debería hablar con Nicolás Issa, presidente de Inmobiliar..



“No sé quién es Nicolás Issa, yo hablo directo con el Presidente, yo soy autoridad y yo hablo con el Presidente, él es un ministro, me imagino, no sé quien será el señor Nicolás. (Hablaré) con el Presidente y con el que disponga. Usted cuando es autoridad, tiene que hablar con autoridades de su propia jerarquía”, aseguró Tuárez,



Ayer, con sus disculpas aseguró que el tema terminaba ahí y procedió a pedir una notarización de los documentos y del estado de las instalaciones del Cpccs., Graciela López, de la Notaría 20 del cantón Quito, realizó esa labor.



Al ser preguntado sobre qué iba a encontrar en las instalaciones del Cpccs, Tuárez explicó: “La información oportuna y correspondiente, nada más”.