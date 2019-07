Tuárez dijo que no es sujeto de fiscalización y se levantó de la Comisión de Participación de la Asamblea

LEA TAMBIÉN

José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), acudió a la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional, la mañana de hoy, miércoles 3 de junio del 2019, solo para decir que no puede ser sujeto de fiscalización ni juicio político por acciones previas a su nombramiento.

Su exposición duró menos de 10 minutos. Tras la lectura de los artículos de la Ley, sobre la facultad de la Asamblea para pedir información o la comparecencia por su trabajo a los funcionarios públicos, Tuárez dijo que el expediente sobre la calificación de su candidatura reposa en el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Pidió a los asambleístas presentes que se sirvan solicitar esa información al CNE.



Tuárez dijo que no ha recibido los documentos sobre las denuncias a las que hizo referencia la convocatoria a la Comisión y que, debido a ello, se está "violando el debido proceso".



Además señaló que, al no ser sujeto de fiscalización o juicio político, se retiraba de la mesa.



Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación, le informó a Tuárez que la diligencia no tenía que ver con un juicio político, sino que era una oportunidad para que aclare las denuncias en su contra.



Pese al intento de Tello por explicar el procedimiento a Tuárez, el presidente del Cpccs decidió retirarse.



La Comisión de Participación aprobó el envío de una carta a José Carlos Tuárez con el pedido de que justifique su accionar durante la comparecencia de esta mañana.