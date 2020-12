Trump dice que vacuna de Moderna fue aprobada sin que lo confirme la FDA

El presidente saliente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes 18 de diciembre de 2020 que la vacuna de la covid-19 de la farmacéutica Moderna ha sido aprobada en su país, a pesar de que el ente regulador, la FDA, no ha confirmado por ahora ese extremo.

"La vacuna de Moderna ha sido aprobada de forma abrumadora. La distribución empezará inmediatamente", escribió Trump a primera hora del viernes en Twitter.



El vicepresidente saliente de EE.UU., Mike Pence, dijo poco después en un acto en la Casa Blanca que espera que la vacuna de Moderna quede aprobada "más tarde en la jornada de hoy", lo que implica que todavía no hay una luz verde formal.



Cuando Trump emitió su tuit, no había todavía un anuncio oficial de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), que es la que tiene que aprobar la vacuna para su uso en Estados Unidos.

El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA recomendó este jueves la autorización de emergencia del preparado de Moderna, pero aún no se ha confirmado que la propia agencia le haya dado luz verde.



La vacuna de Moderna sería la segunda contra la covid-19 aprobada en Estados Unidos, que ya dio su visto bueno la semana pasada a la de Pfizer, que empezó a suministrarse en el país este lunes.



En cuanto apruebe la vacuna de Moderna, el Gobierno empezará a distribuir al menos 5,9 millones de dosis de ese preparado, además de repartir otras 2 millones de unidades de la de Pfizer la próxima semana.



En sus tuits matutinos, Trump también se dirigió a Europa y pareció prometerles que pronto podrá ayudarles con la vacuna, a pesar de que él tendrá que ceder el poder el próximo 20 de enero a la nueva Administración del presidente electo Joe Biden.



"Europa y otras partes del mundo están siendo golpeados duro por el virus de China, en particular Alemania, Francia, España e Italia. ¡Las vacunas están en camino!", indicó Trump.



El titular de Salud del Gobierno de Trump, Alex Azar, dijo esta semana que el país planea tener al menos 900 millones de dosis de la vacuna hasta el año que viene y podría aumentar esa cifra hasta 3 000 millones, lo que le garantiza notables "excedentes" que planea compartir con sus aliados en el mundo.



Sin embargo, al contrario que China y otras potencias, EE.UU. no forma parte de la plataforma COVAX impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar un acceso global y en términos de igualdad a las vacunas.