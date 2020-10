Trump suspende diálogo con demócratas por plan de ayuda hasta después de las elecciones

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la suspensión de las conversaciones con los demócratas sobre un nuevo plan de ayuda para enfrentar la pandemia hasta después de las elecciones del 3 de noviembre de 2020.

"He dado instrucciones a mis representantes para que dejen de negociar hasta después de las elecciones", tuiteó el mandatario republicano, acusando a la interlocutora del gobierno, la presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata, Nancy Pelosi, de no negociar "de buena fe".



"Inmediatamente después de que gane, aprobaremos un importante proyecto de ley de estímulo que se centra en los estadounidenses trabajadores y las pequeñas empresas", prometió Trump, en carrera por un segundo mandato.

El tuit de Trump hizo caer en picada las acciones de Wall Street cuando faltaba menos de una hora para el cierre.



Hacia las 19:05 el Dow Jones Industrial Average cedía 1,11% a 27 836,53 puntos, el Nasdaq 1,29% a 11.186,16 y el S&P 500 1,20% a 3 367,73 puntos, luego de estar en verde durante toda la jornada.



Un nuevo impulso presupuestario en Estados Unidos es visto como crucial por los expertos para permitir que la primera economía del mundo levante cabeza, después de haber sido puesta de rodillas por el covid-19, que ha paralizado a muchos sectores.



La administración Trump y el Congreso habían estado tratando durante más de dos meses de acordar un nuevo plan de ayuda para hogares y empresas, pero había desencuentros sobre el monto.



El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y Pelosi habían reanudado el diálogo a un ritmo diario de negociaciones desde hace casi una semana.



Pero las diferencias entre republicanos y demócratas seguían siendo demasiado grandes. La cantidad total de ayuda era un problema puesto que los republicanos querían un primer acuerdo más pequeño, incluso si eso significaba regresar luego a la mesa de negociaciones, mientras que los demócratas exigían un plan importante de inmediato.



Las dos partes estaban tratando de acordar cuánto más gastar en estímulos adicionales al expirarse los auxilios previstos en el plan de 2,2 billones de dólares aprobado en marzo por el Congreso cuando se declaró la pandemia.



La propuesta más reciente de Pelosi era de USD 2,2 billones. Pero Trump la acusó de querer "rescatar a los Estados demócratas con un alto nivel de morosidad y mal administrados", y dijo que ese dinero "de ninguna manera está relacionado con el covid-19".



"Hicimos una oferta muy generosa de 1,6 billones de dólares y, como es habitual, ella no está negociando de buena fe", dijo el presidente.



Agregó que le había dicho al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que concentrara a la Cámara alta controlada por los republicanos en confirmar a Amy Coney Barrett para el asiento de la Corte Suprema que quedó vacante el mes pasado por la muerte de Ruth Bader Ginsburg, lo que daría a los conservadores una sólida mayoría de seis a tres en el máximo tribunal.