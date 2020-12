Trump recurre al Supremo de Wisconsin tras la certificación de resultados

La campaña del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes 1 de diciembre del 2020 una demanda ante el Tribunal Supremo de Wisconsin, un día después de que este estado certificara los resultados de los comicios del pasado 3 de noviembre, en los que ganó el demócrata Joe Biden, al alegar que hubo fraude electoral.

En un comunicado la campaña de Trump señaló que el pleito incluye cuatro casos "con pruebas claras de ilegalidad, como la alteración ilegal de los votos en ausencia (por correo), conteo de papeletas que tenían la solicitud requerida, pasar por alto denunciar ilegales de confinamiento indefinido y mantener eventos electorales ilegales llamados Democracy in the Park".



La campaña de Trump sostiene que estas acciones supusieron la pérdida de "no menos de 221 000 votos" de los tres millones emitidos en Wisconsin.



Sin aportar pruebas, el equipo del presidente saliente acusó a la Comisión Electoral de Wisconsin de pedir a los empleados municipales que alteraran ilegalmente sobres de voto en ausencia incompletos, en contra de la ley de este estado.



"Se ordenó a los empleados que podían depender de su propio conocimiento personal o listas o bases de datos a su disposición no especificados para añadir la información que faltaba en las papeletas de voto en ausencia devueltas", afirmó la campaña de Trump.



También acusaron a los funcionarios municipales en las ciudades de Madison y Milwaukee de emitir papeletas para votar en ausencia sin requerir la solicitud por escrito necesaria para hacerlo.



Wisconsin certificó este lunes el resultado de las elecciones y confirmó que Biden se adjudicó la mayoría de los votos y los diez miembros del Colegio Electoral que corresponden al estado, un revés más en la estrategia de Trump de evitar que se oficialice la victoria del demócrata.

Trump hasta ahora no ha reconocido su derrota en los comicios, al alegar, sin pruebas, que hubo un fraude electoral, sobre todo, en el voto por correo, que fue fundamental por la pandemia, y ha presentado varias demandas en estados claves, que en su mayoría han sido desestimadas por los tribunales.