Donald Trump sugiere que podría declarar estado de emergencia para construir el muro

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió este viernes 1 de febrero del 2019 que podría declarar “estado de emergencia” para construir el muro en la frontera con México, eludiendo la aprobación por el Congreso.

“Creo que hay bastantes posibilidades que tengamos que hacer eso”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca en una conferencia sobre tráfico de personas.



La duda que emergió es si aprovechará la tribuna del discurso sobre el Estado de la Unión para realizar el anuncio, algo que el presidente estadounidense dejó en suspenso.



“Bueno, les digo que escuchen atentamente el Estado de la Unión, creo que les va a parecer muy emocionante”, respondió sonriendo.



Tras un pulso que duró más de un mes, que mantuvo el gobierno parcialmente cerrado y a 800 000 funcionarios licenciados, Trump cedió a fines de enero en su exigencia al Congreso de otorgarle financiamiento para construir el muro, so pena de no firmar el presupuesto.



Para salir del impasse, el presidente firmó una prórroga del presupuesto hasta el 15 de febrero, por lo que el debate no está sellado y sigue habiendo un riesgo de que vuelva a producirse una parálisis presupuestaria.



El jueves 31 de enero del 2019, Trump describió las negociaciones con los demócratas como una “pérdida de tiempo”.



Si Trump declara el “estado de emergencia” para construir el muro, podría acceder a fondos especiales. Sin embargo, es casi seguro que la iniciativa se verá frenada por recursos judiciales, ya que la oposición afirma que no hay una verdadera emergencia en la frontera.