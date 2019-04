Trump dijo a responsable fronterizo que lo indultaría por evitar inmigración

LEA TAMBIÉN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, le dijo la semana pasada al comisionado de la Patrulla Fronteriza, Kevin McAleenan, ahora secretario en funciones de Seguridad Nacional, que lo indultaría si fuese enviado a prisión por bloquear la entrada de inmigrantes al país, según la cadena CNN.

El canal, que citó a funcionarios de alto rango, precisó que Trump hizo estas declaraciones durante una visitaa la zona fronteriza de Calexico, en California, y puntualizó que no está claro si estaba bromeando.



De acuerdo a esas fuentes, el presidente afirmó a McAleenan que "lo perdonaría si alguna vez fuera a la cárcel por negar la entrada a Estados Unidos de inmigrantes".



McAleenan fue designado el domingo secretario en funciones de Seguridad Nacional, en reemplazo de Kirstjen Nielsen.



Al respecto, un portavoz de dicho departamento señaló a CNN que "en ningún momento el presidente indicó, solicitó, dirigió o presionó al secretario interino para que hiciera algo ilegal".



El portavoz descartó igualmente que McAleenan vaya a tomar medidas que no estén de acuerdo con la responsabilidad del Gobierno de "hacer cumplir la ley".



El pasado 5 de abril, Trump amenazó con sancionar a México debido al narcotráfico y arremetió contra el sistema de asilo en su país, hasta el punto de pedir a sus agentes migratorios que nieguen la entrada a los indocumentados que solicitan refugio en la frontera.



El mandatario exigió cerrar la puerta a los cientos de inmigrantes, muchos de ellos centroamericanos, que cada día llegan a la frontera y dicen tener miedo de ser perseguidos en sus países, con la esperanza de obtener asilo en EE.UU.



"El sistema está lleno, no podemos aceptarles ya, ya sea por asilo o lo que sea que quieren (los indocumentados). Lo siento, pero (que) den la vuelta", afirmó Trump durante un acto con agentes de la Patrulla Fronteriza y otras autoridades en El Centro (California).



La salida de Nielsen fue el primero de una serie de cambios en el Departamento de Seguridad Nacional, que han afectado a los responsables del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y al jefe del Servicio Secreto, Randolph Alles.