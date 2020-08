Trump responde a Michelle Obama, que aseveró: ‘Es el Presidente equivocado’

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este martes 18 de agosto del 2020 a los ataques que la ex primera dama Michelle Obama le lanzó en su discurso ante la convención demócrata, en la que Joe Biden será confirmado como candidato a la Casa Blanca.

La ex primera dama dijo en la noche del lunes que Trump es el presidente “equivocado” para el país y lo describió como un líder que no ha estado a la altura del reto de la pandemia y la crisis económica asociada.



Trump reaccionó la mañana del martes para responder, lanzándose contra su predecesor Barack Obama y contra Biden, que fue su vicepresidente.



“Por favor que alguien le explique a Michelle Obama que Donald J. Trump no estaría aquí en la bella Casa Blanca, si no fuera por el trabajo hecho por su esposo, Barack Obama”, apuntó el mandatario de EE.UU.



Trump -que se vanaglorió de la fortaleza de la economía con índices de desempleo muy bajos hasta el golpe del coronavirus- sostuvo que la situación está mejorando rápidamente.

“Mi gobierno y yo creamos la mejor economía de la historia de cualquier país”, aseguró el mandatario, pese a que Estados Unidos es el país del mundo más enlutado por el coronavirus, con más de 170 000 fallecidos, y el desempleo está por encima de 10%.



Según Trump, la economía se está levantando, los empleos abundan y sostuvo que el indicador tecnológico de la bolsa, el Nasdaq, tocó niveles récords. “Todo el resto ya va a llegar”, afirmó Trump.





Duro discurso de Michelle Obama



La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama deploró el lunes 17 de agosto de 2020 la falta total de empatía de Donald Trump en la primera noche de la convención demócrata, alegando que es el presidente equivocado para Estados Unidos y llamando a votar por Joe Biden en noviembre.



“Siempre que buscamos en esta Casa Blanca (gobierno de Trump) algún liderazgo, consuelo o alguna apariencia de estabilidad, lo que obtenemos en cambio es caos, división y una falta total y absoluta de empatía”, dijo la esposa del expresidente Barack Obama. “Trump es el presidente equivocado para nuestro país”, agregó Michelle Obama.

La exprimera dama Michelle Obama hablando durante la noche de apertura de la convención demócrata, la noche del lunes 17 de agosto del 2020. Foto: AFP

Más temprano, el senador Bernie Sanders, máximo exponente de la izquierda estadounidense, que respalda a Biden tras competir sin éxito por la nominación presidencial demócrata, instó a unirse para derrotar a Trump, según los adelantos de su mensaje de la noche del lunes.



“Esta elección es la más importante de la historia moderna de este país”, dijo Sanders, al instar a luchar por la democracia y la decencia, y contra la codicia, la oligarquía y el autoritarismo.



“Cada cuatro años nos reunimos para reafirmar nuestra democracia”, dijo la moderadora de la convención, la actriz Eva Longoria, al inaugurar la cita. “Este año hemos venido a salvarla”.



Está previsto que el expresidente Barack Obama hable el miércoles en la tercera noche de la convención para cimentar la nominación de Biden, que aventaja a Trump en las encuestas para la elección del 3 de noviembre.